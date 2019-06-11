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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
11.06.2019 - 22:07, Son Güncelleme:

Ülker Arena’ya gidecek mi? Ataman açıkladı!

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Ülker Arena’ya gidecek mi? Ataman açıkladı!

Anadolu Efes’in başantrenörü Ergin Ataman, "Fenerbahçe’yi geçip, şampiyon olacağız. Biz şampiyon olacağız, sloganımız bu" dedi. Ataman, ayrıca Türkiye Cumhuriyeti’nin güvencesiyle dünyanın her yerine gittiğini vurgulayarak, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki maça da gideceğini belirtti.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ikinci maçında Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu’nda karşılaştığı Fenerbahçe’yi 101-93 yenerek seride durumu 1-1’e getirdi.

Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman ile oyunculardan Bryant Dunston açıklamalarda bulundu. İlk yarıda Fenerbahçe’nin kendilerinden daha iyi oynadığını belirten Ataman, “Kadro tercihi olarak hücum ağırlıklı kadro ile oynadık. Doğuş’un ciddi bir sakatlığı vardı İlk yarıda istediğimizi yapamadık. Devre arasında konuştuk. Hücumda 3 guardla oynadık. Fenerbahçe’nin yaptığı gibi bizde oyunu ikili oyunlar yaptık ve istediğimizi elde ettik. Güzel bir karakter gösterdik. 16 sayı geriye düştüğümüz maçı çevirdik. Oyuncularımı kutluyorum” diye konuştu.

 

“Ülker Arena’ya gideceğim”

Deplasmandaki maçlarda gerekli tedbirlerin alınmasını beklediğini söyleyen deneyimli çalıştırıcı, “Orada geçmişte çok tatsız olaylar yaşandı. Ama bugüne kadar Türkiye Cumhuriyeti’nin güvencesiyle dünyanın her yerine gittim. Onun için Ülker Arena’ya da giderim." dedi.

“Biz şampiyon olacağız sloganımız bu”

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ile ilgili olarak ise Ergin Ataman, “Sosyal medya hesabımdan yazdım. Biz bu senenin flaş takımıyız. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazandık. Normal sezonu birinci bitirdik ve Euroleague’de final oynadık. Bunu nasıl yaptıysak, finalde de Fenerbahçe’yi geçip, şampiyon olacağız. Biz şampiyon olacağız, sloganımız bu” dedi.

Dunston: “İyi iş çıkardık”

Bryant Dunston ise ilk yarıda istedikleri gibi oynayamadıklarını belirterek, "Maçın devre arasında savunmamızın yeterli olmadığını anladık. Yaptığımız işleri basitleştirmemiz gerektiğini düşündük. Hücumda ilk maçta yaptığımızdan daha fazla topu paylaştık. Bizim oyunumuzda top herkesin eline değiyorsa bizi yenmek kolay olmuyor. İyi iş çıkardık” değerlendirmesinde bulundu.

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