ÜLKEMİZİN GİTTİĞİ YER BU MUDUR?

ABD’de son günlerde yaşanan ırkçı gerilimin ardından NBA yıldızı LeBron James’ten ABD Başkanı Donald Trump’u hedef alan bir tweet geldi.
ABD’de Charlottesville’de ırkçı ve nazilerin gösterileri sonucu kent içinde siyahlara karşı linç girişimi oldu. Charlottesville Belediyesi ise OHAL ilan ederken şehirdeki gerilim artarak devam ediyor. Irkçılarla antifaşistlerin çatışmaları zaman zaman şiddetleniyor.
Oluşan gergin ortam nedeniyle NBA yıldızı LeBron James, ABD Başkanı Donald Trump’ı tepki gösterdi. Yıldız basketbolcu; “Charlottesville’de olanlar çok üzücü. Ülkemizin gittiği yer bu mudur? ‘Amerika’yı Yeniden Harika Yap’, hah. Böyle söylemişti.
Yıldız basketbolcu başkanlık seçimlerinde Hillary Clinton’ı desteklediğini açıklamış ve Donald Trump’ın sahibi olduğu otellerde kalmama kararı almıştı.