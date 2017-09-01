Ukrayna Türkiye maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Türkiye, Ukrayna karşısına çıkıyor. Mircea Lucescu yönetiminde ilk maçına çıkacak olan Türkiye, bu karşılaşmadan galip ayrılarak zirve yarışında haftayı kayıpsız atlatmak istiyor. Şimdi gözler yarın oynanancak karşılaşmaya çevrildi. Peki Ukrayna Türkiye maçı saat kaçta hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
UKRAYNA-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu 7. maçında Türkiye deplasmanda Ukrayna'nın konuğu oluyor. 2 Eylül Cumartesi akşamı saat 21.45'te Kharkov kentinde bulunan Oblasny Sportkomplex'te oynanacak karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonu hakemlerinden Fernandez Borbalan yönetecek. Borbalan'ın yardımcılıklarını ise Raul Cabanero ve Diego Barbero yönetecek. Futbolseverler Ukrayna-Türkiye maçını TV 8'den canlı izleyebilecekler.
A MİLLİ TAKIM KADROSU
Kaleciler: Cenk Gönen, Serkan Kırıntılı, Volkan Babacan
Defans: Kaan Ayhan, Şener Özbayraklı, Çağlar Söyüncü, Mehmet Topal, Ömer Toprak,
Serdar Aziz, Caner Erkin, İsmail Köybaşı
Orta saha: Emre Belözoğlu, Selçuk İnan, Cengiz Ünder, Emre Mor, Yusuf Yazıcı, Nuri Şahin, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Tolga Ciğerci, Arda Turan, Hakan Çalhanoğlu, Yunus Mallı, Oğuzhan Özyakup
Forvet: Burak Yılmaz, Cenk Tosun, Enes Ünal
|O
|P
|Av
|1
|Hırvatistan
|6
|13
|+9
|2
|İzlanda
|6
|13
|+3
|3
|Türkiye
|6
|11
|+5
|4
|Ukrayna
|6
|11
|+4
|5
|Finlandiya
|6
|1
|-6
|6
|Kosova
|6
|1
|-15