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Ukrayna Türkiye maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Türkiye, Rusya’da düzenlenecek 2018 Dünya Kupası’nın eleme grubunda Ukrayna ile adeta ‘kader maçı’na çıkacak. 6. maçlar sonunda 11 puanla 3. sırada bulunan Ay-Yıldızlılar, aynı puanla 4. sırada yer alan Ukrayna’yı yenerek rakibi saf dışı bırakmayı hedefliyor. Spor severler Ukrayna Türkiye maçının canlı yayın bilgilerini ve maç saatini merak ediyorlardı. Karşılaşmanın canlı yayın bilgileri açıklandı. Peki Ukrayna Türkiye maçı ne zaman saat kaçta hangi kanaldan canlı olarak yayınlanacak?

Hürriyet Haber
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Türkiye, Ukrayna karşısına çıkıyor. Mircea Lucescu yönetiminde ilk maçına çıkacak olan Türkiye, bu karşılaşmadan galip ayrılarak zirve yarışında haftayı kayıpsız atlatmak istiyor. Şimdi gözler yarın oynanancak karşılaşmaya çevrildi. Peki Ukrayna Türkiye maçı saat kaçta hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

UKRAYNA-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu 7. maçında Türkiye deplasmanda Ukrayna'nın konuğu oluyor. 2 Eylül Cumartesi akşamı saat 21.45'te Kharkov kentinde bulunan Oblasny Sportkomplex'te oynanacak karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonu hakemlerinden Fernandez Borbalan yönetecek. Borbalan'ın yardımcılıklarını ise Raul Cabanero ve Diego Barbero yönetecek. Futbolseverler Ukrayna-Türkiye maçını TV 8'den canlı izleyebilecekler.

A MİLLİ TAKIM KADROSU

Kaleciler: Cenk Gönen, Serkan Kırıntılı, Volkan Babacan

Defans: Kaan Ayhan, Şener Özbayraklı, Çağlar Söyüncü, Mehmet Topal, Ömer Toprak,
Serdar Aziz, Caner Erkin, İsmail Köybaşı

Orta saha: Emre Belözoğlu, Selçuk İnan, Cengiz Ünder, Emre Mor, Yusuf Yazıcı, Nuri Şahin, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Tolga Ciğerci, Arda Turan, Hakan Çalhanoğlu, Yunus Mallı, Oğuzhan Özyakup

Forvet: Burak Yılmaz, Cenk Tosun, Enes Ünal

Dünya Kupası 2018 Elemeler Avrupa Elemeleri 1.Tur Grup I Puan Durumu
 
 OPAv
1Hırvatistan 613+9
2İzlanda 613+3
3Türkiye 611+5
4Ukrayna 611+4
5Finlandiya 61-6
6Kosova 61-15
ukraynatürkiyedünya kupası elemeler
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