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Ukrayna İtalya'ya diş geçiremedi

2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın üçüncü günü B Grubu mücadelesinde İtalya, Ukrayna'yı 78-66 mağlup etti.

AA
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2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın üçüncü günü B Grubu mücadelesinde İtalya, Ukrayna'yı 78-66 mağlup etti.

B Grubu maçlarına ev sahipliği yapan İsrail'in başkenti Tel Aviv'de oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu Ukrayna, 19-16 önde geçti. Oyunda üstünlüğü eline alan İtalya, soyunma odasına 43-33 önde gitti.

Rakibi karşısında etkili oyununu sürdüren ve 3. çeyreği 59-48 önde geçen İtalya, karşılaşmayı da 78-66 kazandı.

İtalya, bu sonuçla üst üste ikinci galibiyetine imza atarken, Ukrayna ise ikinci yenilgisini aldı.

Karşılaşmanın en skorer ismi 26 sayıyla Marco Belinelli oldu.

ItalyaUkraynaBasketbol
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