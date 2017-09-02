Ukrayna İtalya'ya diş geçiremedi

2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın üçüncü günü B Grubu mücadelesinde İtalya, Ukrayna'yı 78-66 mağlup etti.
B Grubu maçlarına ev sahipliği yapan İsrail'in başkenti Tel Aviv'de oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu Ukrayna, 19-16 önde geçti. Oyunda üstünlüğü eline alan İtalya, soyunma odasına 43-33 önde gitti.
Rakibi karşısında etkili oyununu sürdüren ve 3. çeyreği 59-48 önde geçen İtalya, karşılaşmayı da 78-66 kazandı.
İtalya, bu sonuçla üst üste ikinci galibiyetine imza atarken, Ukrayna ise ikinci yenilgisini aldı.
Karşılaşmanın en skorer ismi 26 sayıyla Marco Belinelli oldu.