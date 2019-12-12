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Futbol
12.12.2019 - 19:14, Son Güncelleme:

Ujfalusi'den Galatasaray taraftarına müjde! Bu hafta...

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Ujfalusi'den Galatasaray taraftarına müjde! Bu hafta...

Tomas Ujfalusi, Süper Lig'de bu hafta oynanacak Galatasaray - Ankaragücü maçını Türk Telekom Stadyumu'nda izleyecek.

Tomas Ujfalusi, Galatasaray-Ankaragücü maçını tribünden takip edeceğini açıkladı.

Galatasaray'ın eski savunma oyuncusu Ujfalusi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ,"Uzun bir adan sonra evime geri döndüm. Cumartesi günü

Ankaragücü maçında tribünde olup Aslanları destekleyeceğim" ifadelerini kullandı.

Ujfalusiden Galatasaray taraftarına müjde Bu hafta...

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