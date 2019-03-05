Ujfalusi'den Arda Turan'a: "Onun için üzgünüm..."
Galatasaray'da geçirdiği dönemde taraftarın en sevdiği isimlerden olan Tomas Ujfalusi, TRT Spor'a özel açıklamalarda bulundu.
Galatasaray'ın efsane isimlerinden Ujfalusi, çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Ujfalusi; Semih Kaya, Ozan Kabak ve Arda Turan ile ilgili konuştu. Çek yıldızın açıklamaları şu şekilde:
"Semih Kaya güçlü bir oyuncu, Sparta Prag'da İngilizce öğrendi. Eskisine göre iletişimimiz daha iyi. Güçlü bir oyuncu ama sürekli gelişmesi gerekiyor. Artık 28 yaşında, kalitesini göstermek zorunda."
"Arda, Atletico'dan Barcelona'ya geçerek bence hata yaptı. Barcelona'da oynamak kolay değil. Atletico'da önemli bir futbolcuydu, oyun kurucuydu. Barça'da Messi, Neymar, Suarez gibi oyuncular bu bölgede oynuyor. Orada şans bulduysanız çok iyi kullanmanız gerekiyor."
"Arda Turan, Galatasaray'a dönmediği için üzgünüm. Eğer dönseydi kendisi ve taraftarlar için daha iyi olabilirdi. Yetiştiği kulüpte oynamasını isterdim."
"Galatasaray'ın Tetteh ile ilgilendiğini duydum ama Sparta Prag bırakmak istemedi. Takımda onun boşluğunu doldurabilecek golcü olmadan satmaya sıcak bakmadılar. Daha 22 yaşında, iyi bir futbolcu. Daha iyi yerlere gelebilir."
"Ozan Kabak güçlü, yetenekli bir futbolcu. Stuttgart'ta 1-2 sene görev aldıktan sonra sonra daha iyi yerlere gelebilir."
"Galatasaray'a şampiyon olmak için transfer oldum ve bunu da ilk senemde başardım. Fatih Terim yeni bir takım kurmuştu ve şampiyonluğu Kadıköy'de kutlamıştık. Fenerbahçe stadından Florya'ya gelene kadar yaşadığım hiçbir anı unutamam."
Arda Turan Barcelona'dan Medipol Başakşehir'e transfer olmuştu... (VİDEO)
Yorumları Göster
Yorumları Gizle