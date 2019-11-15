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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
15.11.2019 - 15:53, Son Güncelleme:

Uğurcan için transfer açıklaması! 20 milyon euro...

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Liverpool’un radarına giren Trabzonsporlu genç file bekçisi Uğurcan Çakır hakkında son dakika transfer açıklaması geldi.

Trabzonsporlu genç file bekçisi Uğurcan Çakır hakkında son dakika transfer açıklaması geldi.

Radyospor’dan Salim Manav’ın canlı yayın konuğu olan Uğurcan Çakır’ın menajeri Engin Kırkpınar, “Uğurcan Çakır göz önünde olan ve takip edilen bir kaleci fakat şu anda Trabzonspor Kulübü’ne gelen resmi transfer teklifi yok. Devre arasında transfer olayları kolay olmuyor. Sezon sonunda ancak bir şeyler olabilir. Transfer sürecinde kulüplerin scout ekipleri belirlediği oyuncuları sezon içerisinde takip ederler raporlar olumlu olursa resmi transfer teklifi yapılır. Uğurcan’la devamlı görüşüyoruz, kendisi çok profesyonel bir futbolcu. Uğurcan’ın her zaman Avrupa hedefi var fakat şu lig olursa ya da bu takım olursa diye bir şey yok. Uğurcan’ın iki hedefi var. Trabzonspor’da lig şampiyonluğu yaşamak ve onun devamında da Avrupa’da oynamak.” ifadelerini kullandı.

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‘Trabzonspor, en az 20 milyon Euro ister’

“Sadece Liverpool değil 3-4 tane İngiliz, 3 tane İspanyol, 4 tane de Fransız kulübü Uğurcan’ı izliyor, bu transfer devre arasında olur mu? Bence çok zor bir ihtimal sezon sonunu da bekleyip göreceğiz. Yusuf Yazıcı’dan sonra Trabzonspor’un 20 milyon Euro altında bir ücrete Uğurcan’ı göndereceğini düşünmüyorum.”

Uğurcan için transfer açıklaması 20 milyon euro...

Uğurcan için transfer açıklaması 20 milyon euro...

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