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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
05.11.2019 - 10:44, Son Güncelleme:

Uğurcan Çakır'ın peşindeki Avrupa'nın üç dev takımı!

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Uğurcan Çakır'ın peşindeki Avrupa'nın üç dev takımı!

Avrupa'nın 3 dev kulübü Trabzonspor'un genç kalecisi Uğurcan Çakır'ı izleyecek...

Trabzonspor'un başarılı genç kalecisi Uğurcan Çakır, Avrupa'nın dev kulüplerinin takibinde. Geçtiğimiz sezon Onur Kıvrak'ın kadro dışı kalmasıyla formayı sırtına geçiren ve daha da bırakmayan Uğurcan için birçok kulüp scoutlarını Trabzonspor maçına gönderiyor. Bordo mavili ekibin ligde ve Avrupa'da oynadığı 17 maçta da 90 dakika forma giyen 23 yaşındaki kaleci, son dönemde Milli Takım aday kadrosuna da düzenli olarak çağrılıyor.

KRASNODAR MAÇINDA AVRUPA'NIN DEVLERİ İZLEYECEK

Asist Analiz'de yer alan habere göre; Trabzonspor'un Avrupa Ligi'nde perşembe günü Krasnodar ile oynayacağı maçta Liverpool, Real Madrid ve Bayern Münih Uğurcan Çakır'ı izlemek için scout gönderecek. Uzun süredir Liverpool'un takibinde olan başarılı kaleci için daha önce Manchester United scoutları Trabzon'a gelerek Uğurcan Çakır'ı izlemişti. Trabzonspor'un Krasnodar ile perşembe günü deplasmanda oynayacağı maç saat 20.55'te başlayacak.

ŞENOL GÜNEŞ: "UĞURCAN YÜKSELEN BİR DEĞER"

Uğurcan Çakır, Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in son dönemde sürekli olarak kadroya çağırdığı isimlerin başında geliyor. Güneş, 23 yaşındaki kaleciye övgü dolu sözlerde bulunmuş ve "Uğurcan Çakır çıkışta olan bir değerimiz. Zamanı gelince o da Milli Takım'da oynayacak. Uğurcan'ın kaleciliğini iyi biliyorum. Görev verdiğimde kesinlikle güvensizlik yaşamam." ifadelerini kullanmıştı.

UĞURCAN ÇAKIR: "HAYALİM AVRUPA'DA OYNAMAK"

Avrupa'da oynamayı hedeflediğini daha önceki açıklamalarında da söyleyen Uğurcan Çakır, "Trabzonspor'da düzenli olarak forma giyip şampiyonluk yaşamayı isterim. Zaman gösterecek ama her oyuncunun hayali Avrupa'da oynamaktır. Ben de bunu hedefliyorum. İnşallah bu amacıma ulaşırım. Eğer olmazsa da bordo mavili formayı giyip ay yıldızlı formayı terletmek benim için her zaman gurur." şeklinde konuşmuştu.

Trabzonspor'un başarılı kalecisi bu sezon forma giydiği 17 maçta kalesinde 24 gol gördü.

Uğurcan Çakırın peşindeki Avrupanın üç dev takımı

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