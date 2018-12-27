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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
27.12.2018 - 11:06, Son Güncelleme:

Uğurcan Çakır'dan Onur Kıvrak'a müthiş fark!

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Uğurcan Çakır'dan Onur Kıvrak'a müthiş fark!

Trabzonspor'un 5-0 mağlup olduğu Evkur Yeni Malatyaspor maçının ardından Onur Recep Kıvrak'tan kaleyi devralan 22 yaşındaki Uğurcan Çakır, kalede müthiş bir fark yarattı.

Trabzonspor'da Spor Toto Süper Lig'in 12'nci haftasında deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor karşısında alınan 5-0'lık mağlubiyetin ardından kadro dışı bırakılan Onur Recep Kıvrak'tan kaleyi devralan genç kaleci Uğurcan Çakır, ligde forma giydiği 5 maçta kalesinde toplamda 4 gol görerek, ligde en az gol yiyen kaleciler arasında yer aldı.

AĞABEYLERİYLE YARIŞIYOR

Ligde Uğurcan Çakır'ın forma giydiği son 5 hafta göz önünde bulundurulduğunda, kalesinde 3'er gol gören Medipol Başakşehirli 29 yaşındaki Mert Günok ile Antalyasporlu 31 yaşındaki Ruud Boffin, bu noktada en iyi performansı sergileyen isimler oldu.

Uğurcan Çakır ile Aytemiz Alanyaspor'un 34 yaşındaki deneyimli kalecisi Haydar Yılmaz ise son 5 maçta kalelerinde gördükleri 4'er golle Boffin ve Mert'ten sonra en iyi performans sergileyen isim oldular.

İSTATİSTİKLERDE ONUR'A ÜSTÜNLÜK KURDU

Maç başına gol ortalaması göz önünde bulundurulduğunda ise Uğurcan Çakır, kaleyi devraldığı Onur Recep Kıvrak'a göre daha başarılı bir performans sergiledi.

Bu sezon ligde çıktığı 12 maçta 18 gol yiyen Onur, maç başına 1.5 gol ortalaması ile mücadele ederken, 5 lig maçında 4 gol yiyen Uğurcan Çakır'ın ise maç başına gol ortalaması 0.8 oldu.

Dakika bazında değerlendirildiğinde Onur her 60 dakikada bir, Uğurcan Çakır ise her 153 dakikada bir kalesinde gol gördü. Onur, forma giydiği dönemde kalesine gelen şutlarda yüzde 69'luk kurtarış başarısı sağlarken, Uğurcan ise kalesine gelen şutlarda yüzde 83'lük kurtarış başarısı elde etti.

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