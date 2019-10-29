Uğurcan Çakır için Liverpool sürprizi!
Trabzonspor'un genç kalecisi Uğurcan Çakır, İngiliz devi Liverpool tarafından izlendi.
Performansı ile Avrupa devlerinin takibine giren Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır için dün İngiltere'den görücü vardı.
Birçok yabancı scout, Uğurcan'ı izlemek için akreditasyon yaptırırken Liverpool'un oyuncu takibi yapan ekibi de dün maçtaydı.
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Ayrıca Başakşehir kalecisi Mert Günok için de bir Fransız kulübü yetkililerinin maçı izlediği öğrenildi.
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