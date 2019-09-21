Uğurcan Çakır devre arasında transfer olabilir

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriUğurcan Çakır devre arasında transfer olabilir
GeriFutbol Uğurcan Çakır devre arasında transfer olabilir
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Sabah
21.09.2019 - 08:48, Son Güncelleme:

Uğurcan Çakır devre arasında transfer olabilir

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Trabzonspor’un altyapısından yetişen Uğurcan Çakır performansı ile parmak ısırtıyor. Bordo-mavili forma altında yıldızlaşmaya devam eden Uğurcan Çakır, Getafe karşısında da farkı engelledi. 23'lük kaleci kurtarış yüzdesi ve rakamlarıyla ligin de en iyileri arasında yer alıyor. Öte yandan 23 yaşındaki file bekçisi İngiliz devi Liverpool'u peşine taktı.

Trabzonspor'un en formda ismi olan ve puan kayıplarına rağmen mücadelesiyle alkış alan kaleci Uğurcan Çakır tüm dikkatleri üzerine çekti. 23 yaşındaki file bekçisi şu ana kadar çıktığı 9 resmi maçta 40 net kurtarış yaparken kalesinde sadece 12 gol gördü. Ligde maç başına 4.8 olan kurtarış değeriyle en iyi 3. isim durumuna gelen başarılı isim, yüzde 79'luk kurtarış yüzdesiyle de an itibarıyla 4. sırada bulunuyor. Özellikle 8'er kurtarış yaptığı Fenerbahçe ve Prag deplasmanlarında maçın adamı olarak gösterilen Uğurcan, önceki gece oynanan Getafe karşılaşmasında da 5 kurtarış ile farkı önledi.

LIVERPOOL'U DA PEŞİNE TAKTI

İngiliz devi Liverpool, Brezilyalı kalecisi Alison'un sakatlanmasıyla Uğurcan için Trabzonspor ile bağlantıya geçmiş, transfer mevsimi sona erdiği için görüşmeler sonuçlanmamıştı. Ancak Liverpool'un devre arasında Uğurcan için tekrar devreye girebileceği belirtiliyor. Aynı zamanda çok sayıda kulüp, scoutlarını başarılı kaleci için Trabzonspor maçlarına göndermeye devam ediyor.

2025'E KADAR TRABZONSPORLU

Liverpool'un talip olduğu Uğurcan Çakır, Trabzonspor ile sözleşme yeniledi. KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "01.06.2019 başlangıç ve 31.05.2021 bitiş tarihli sözleşme son bir yılı opsiyonlu olmak üzere 31.05.2025'e kadar uzatılmıştır. Opsiyon kullanım hakkı kulübümüze aittir. 2019/20 sezonundan başlamak üzere, sözleşme sonuna kadar, opsiyon sezonu dahil, her bir sezon için 3.500.000. TL garanti ücret ödenecektir."

Uğurcan, kariyeri boyunca Trabzonspor formasıyla 43 maça çıktı ve 54 gol yedi. Genç file bekçisi 9 maçı gol yemeden tamamladı.

Uğurcan Çakır futbol kariyerinde biri A Milli olmak üzere 10 kez Milli Takım formasını sırtına geçirdi.

SÜPER LİG'DE EN ÇOK KAZANAN KALECİLER

1. Muslera Galatasaray 22.5 milyon TL
2. Harun Tekin Fenerbahçe 9.4 milyon TL
3. Loris Karius Beşiktaş 8.8 milyon TL
4. Serkan Kırıntılı Konyaspor 4.5 milyon TL

Uğurcan Çakır devre arasında transfer olabilir

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Fenerbahçe'nin konuğu Ankaragücü! iddaa'da en çok "2.5 ÜST" tercih ediliyor...
Uğurcan Çakır devre arasında transfer olabilir
Fenerbahçe, tek değişiklikle Ankaragücü karşısında
Tehlike sanıldığından çok daha büyük