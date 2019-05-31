Uğurcan Çakır: "Çocukluk hayalimi gerçekleştirdim"
A Milli Takımın, Yunanistan'ı 2-1 mağlup ettiği maçın ardından genç kaleci Uğurcan Çakır açıklamalarda bulundu.
Yunanistan karşısında sahaya ilk 11'de çıkan ve ilk A Milli olan genç kaleci, "Milli takım formasını, kutsal formayı giydiğim için çok şanslıyım, gururluyum. Çocukluk hayalimi gerçekleştirdiğim için çok mutluyum. Galip geldik" dedi.
Gol yemeden maçı tamamlamak isterdim
Vatan için oynamanın çok kutsal olduğunun altını çizen Uğurcan, "Çok gururlandım. Bu formayı giydiğim için çok mutluyum. Bana bu şansı veren hocalarıma ve teknik heyete teşekkür ediyorum. Gol yemeden maçı tamamlamak isterdim ancak son dakikada gol oldu. Böyle nasipmiş. Umarım uzun yıllar bu formayı giyerim." şeklinde konuştu.
iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle