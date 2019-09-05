Uğur Tütüneker'e çiçeklerle karşılama!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriUğur Tütüneker'e çiçeklerle karşılama!
GeriFutbol Uğur Tütüneker'e çiçeklerle karşılama!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
AA
05.09.2019 - 17:12, Son Güncelleme:

Uğur Tütüneker'e çiçeklerle karşılama!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor'da teknik direktörlüğe getirilen Uğur Tütüneker, "Burada en büyük amacım bu takımı Süper Lig'e çıkarmak." dedi.

Tütüneker, Adana Havalimanı'nda bir grup mavi-lacivertli taraftarca karşılandı. Tezahüratlarda bulunan taraftarlar, teknik direktöre çiçek sundu.

Daha sonra gazetecilere açıklamada bulunan Tütüneker, büyük bir camiaya gelmenin kendisi için gurur verici ve sevindirici olduğunu söyledi.

Tütüneker, daha önce çalıştığı kulüpleri iyi yerlere getirdiği gibi Adana Demirspor'da da başarılı olmak istediğini belirterek "İnşallah bu takımı bu sene şampiyon yapmaya çalışacağız. Onun için buraya geldik. Önce takımı bir tanıyalım, görelim. Televizyondan son 2-3 maçı takip ettik. Takım içinde sakatlıklar var. Eksiklere bakacağız. Daha sonra detaylı konuşuruz." dedi.

Milli maç dolayısıyla lige verilen aranın da kendileri için iyi olacağını aktaran Tütüneker, şunları kaydetti:

"Daha önce 2 takımı Süper Lig'e çıkardık, 4-5 tane takımın çıkmasına vesile olduk. Burada en büyük amacım bu takımı Süper Lig'e çıkarmak. İlk 3 maçın analizini şu anda yapmıyorum. O analizleri, ben takımın içine girince yaparız."

Tütüneker, milli maç arasından sonra Adanaspor'la yapacakları maça ilişkin, "Türkiye'nin en güzel derbilerinden birisi. Stadın da taraftara yarı yarıya olması gündemde. Biz daha önce onu Galatasaray-Fenerbahçe maçlarında yaşadık. Çok güzel oluyordu. Bu maça da hazırlanacağız inşallah." ifadesini kullandı.

Önceki gün, teknik direktör Ümit Özat ile yollarını ayıran Adana Demirspor, dün bu göreve Uğur Tütünker'in getirildiğini duyurmuştu.

Uğur Tütünekere çiçeklerle karşılama

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Fransa gruptan lider çıktı!
E. Svitolina - Serena Williams tenis maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Türkiye Polonya voleybol yarı final maçı ne zaman?
Amerika'dan Japonya'ya 53 sayı fark!