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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
04.09.2019 - 15:54, Son Güncelleme:

Uğur Tütüneker kimdir ve kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

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Uğur Tütüneker kimdir ve kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

Uğur Tütüneker, Adana Demirspor'un başına gelmesinin ardından araştırılan isim olmaya başladı. Almanya'da başladığı futbol kariyerini, çeşitli takımlarda sürdürdüren Uğur Tütüneker, son olarak Adana Demirspor'un teknik ekibinin başında yer almayı kabul etti. Peki, Uğur Tütüneker kimdir ve kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

Uğur Tütüneker, 2 Ağustos 1963 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi. Ailesinin Almanya'ya işçi olarak çalışmaya gittiği dönemde Bayern Münih alt yapısına giren Uğur Tütüneker, 23 yaşındayken Galatasaray'ın dikkatini çekmiş ve Sarı Kırmızılı kulüpte 10 yıllık kariyerine imza atmıştır. 

Uğur Tütüneker, futbolculuk döneminde orta saha mevkisinde forma giymiş ve 10 yıl boyunca aralıksız giydiği 7 numaralı Galatasaray formasıyla 220 Süper Lig maçında 42 gol atmıştır.

Teknik Direktörlük kariyerine 1998 yılında Sarıyerspor'da başlayan Uğur Tütüneker, sırasıyla, Siirt Jetpa, Yimpaş Yozgatspor, Erciyesspor, Yimpaş Yozgatspor, Büyükşehir Bld, İstanbulspor, Kasımpaşa, Orduspor, Kasımpaşa, Konyaspor, Çaykur Rizespor, Kayseri Erciyesspor, Osmanlıspor, FC Will 1900 takımlarını çalıştırmıştır. 

 

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