Uğur Tütüneker kimdir ve kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
Uğur Tütüneker, Adana Demirspor'un başına gelmesinin ardından araştırılan isim olmaya başladı. Almanya'da başladığı futbol kariyerini, çeşitli takımlarda sürdürdüren Uğur Tütüneker, son olarak Adana Demirspor'un teknik ekibinin başında yer almayı kabul etti. Peki, Uğur Tütüneker kimdir ve kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
Uğur Tütüneker, 2 Ağustos 1963 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi. Ailesinin Almanya'ya işçi olarak çalışmaya gittiği dönemde Bayern Münih alt yapısına giren Uğur Tütüneker, 23 yaşındayken Galatasaray'ın dikkatini çekmiş ve Sarı Kırmızılı kulüpte 10 yıllık kariyerine imza atmıştır.
Uğur Tütüneker, futbolculuk döneminde orta saha mevkisinde forma giymiş ve 10 yıl boyunca aralıksız giydiği 7 numaralı Galatasaray formasıyla 220 Süper Lig maçında 42 gol atmıştır.
Teknik Direktörlük kariyerine 1998 yılında Sarıyerspor'da başlayan Uğur Tütüneker, sırasıyla, Siirt Jetpa, Yimpaş Yozgatspor, Erciyesspor, Yimpaş Yozgatspor, Büyükşehir Bld, İstanbulspor, Kasımpaşa, Orduspor, Kasımpaşa, Konyaspor, Çaykur Rizespor, Kayseri Erciyesspor, Osmanlıspor, FC Will 1900 takımlarını çalıştırmıştır.
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