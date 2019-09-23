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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
23.09.2019 - 14:53, Son Güncelleme:

Uğur Tütüneker: "İyi oynasak da memnun olmayacağız"

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Uğur Tütüneker: "İyi oynasak da memnun olmayacağız"

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da Teknik Direktör Uğur Tütüneker, "İyi oynasak da, 4-5 gol atsak da bir şeyler bulacağız ve memnun olmayacağız. Takımımın benim anlayışıma reaksiyon göstermesi güzel ama yetmez. Devamlı çalışarak bu takımı geliştireceğiz" dedi.

Cumartesi günü Bursaspor'u 4-1'le geçen Adana Demirspor'da Teknik Direktör Uğur Tütüneker, kulübün tesislerinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Takımın, iki haftada üzerine koyarak ilerlediğini ve oynatmak istediği oyun kurgusuna güzel bir reaksiyon verdiğini kaydeden Tütüneker, "Sadece iyi işlere değil, genel kalıba da bakıyorum. Özellikle son maçta zaman zaman tempo yaptık, zaman zaman oyunu birinci bölgede kontrol ettik. Baktığınızda Bursaspor'un pozisyonu yok. Bu anlayışı sürdürmemiz lazım. Takımımdan, oyuncularımın istek ve arzusundan çok memnunum. Bundan sonra da bu anlayışı sürdüren oyuncularımızla yürüyeceğiz" diye konuştu.

Takım iyiye gitse de hiçbir zaman memnun olmayacaklarını, her zaman daha iyisini isteyeceklerini belirten Tütüneker, "İyi oynasak da, 4-5 gol atsak da bir şeyler bulacağız ve memnun olmayacağız. Mesela topla oynama yüzdemiz sıkıntılı, çok çabuk top kaybı yapıyoruz. Arkadan daha iyi çıkmamız, topu daha çok ayağımızda tutmamız lazım. Takımımın benim anlayışıma reaksiyon göstermesi güzel ama yetmez. Devamlı çalışarak, bu takımı geliştireceğiz" dedi.

"Kupada şans bulamayan oyuncular oynayacak"Kulüp Başkanı Murat Sancak'la görüştüklerini ve 25 Eylül Çarşamba günü deplasmanda oynayacakları Hekimoğlu Trabzon karşılaşmasında sakatlıktan çıkan ve şans bulamayan oyunculara forma vereceğini belirten Tütüneker, "Baktığımız zaman iki takımımız var gibi görünüyor. Şans bulamayan oyuncularımıza da forma vermemiz lazım. Oynamayan herkesi Türkiye Kupası maçında oynatmak istiyoruz. Fizik düzeyi geride kalan futbolcuları üst seviyeye taşımak için bu fırsatı değerlendireceğiz" şeklinde konuştu.


"Çıkışımızı devam ettireceğiz"

Beklentileri fazla artırmak istemediğini ancak mavi-lacivertli takımın iki haftada önemli bir gelişme kaydettiğini ifade eden Tütüneker, "Çıkışımızı devam ettirmeye çalışacağız. Çok uzun bir yolumuz var. Güzel bir istikrar yakalayıp, şampiyonluğa gitmek istiyoruz. Kupa maçından sonra, Altınordu'yla bir maçımız var. İyi konsantre olup, orada da galip gelmek istiyoruz. Başkanımız da çok emek veriyor, şampiyonluğu çok istiyor. Umarım camiamıza, taraftarımıza güzel günler yaşatacağız. Gece gündüz bunun için çalışıyoruz" açıklamasını yaptı.

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