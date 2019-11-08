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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
08.11.2019 - 22:59, Son Güncelleme:

Uğur Tütüneker'den flaş istifa açıklaması

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Uğur Tütüneker'den flaş istifa açıklaması

TFF 1. Lig'in 11. haftasında konuk ettiği Eskişehirspor'a 3-2 yenilen Adana Demirspor'un teknik direktörü Uğur Tütüneker, "Ben geçen maçta da istifa etme taraftarıydım açıkçası. Bu maçtan sonra öyle olması gerekiyor. Tabii ki değerlendirmeyi başkanla mecbur yapacağız." dedi.

Tütüneker, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Hakikaten kötü, rezil oynadık." diyerek, sorumluluğu üzerine aldığını söyledi.
Maçla ilgili fazla konuşmak istemediğini aktaran Tütüneker, "Ben geçen maçta da istifa etme taraftarıydım açıkçası. Bu maçtan sonra öyle olması gerekiyor. Tabii ki değerlendirmeyi başkanla mecbur yapacağız. Hakikaten normalde olmaması lazım açıkçası. Çok fazla da bir şey söylemek istemiyorum. Normalde bu olması lazım." ifadelerini kullandı.

Tütüneker, bir basın mensubunun "(İstifa için) Niyetiniz var yani böyle bir şeye?" şeklindeki sorusu üzerine, şunları kaydetti:

"Şimdi sorumlusu benim kötü oyunun. Her şeyin sorumlusu benim sonuçta. Ne yapabilirim yani daha, ne diyebilirim ki? Adana Demirspor'da şu an benimle işler iyi gitmiyor. Gitmediği için de bana kalsa normal şartlarda durmamam lazım. Eskişehirspor'u tebrik ediyorum."

Eskişehirspor cephesi

Eskişehirspor Teknik Direktörü Coşkun Demirbakan, bugün iki iyi takımın karşılaştığını belirterek, "Kırılma anları vardı. Oralarda biz taktik üstünlüğe göre oyunun inisiyatifini aldık." diye konuştu.

Takımdaki görevine sezon başında başlamadığını dile getiren Demirbakan, sözlerini şöyle tamamladı:

"İnşallah önümüzdeki haftalarda daha iyi neticeler alırız. Elimizden geleni yaptık. Burada bir parantez, duyarlı davranan bizim taraftarlarımız kendi aralarında 70 bin lira prim topladı. O primi yalnız futbolculara da değil bütün personelimize dağıttık, karınca kararınca. Şimdi zor günlerden geçiyoruz, inşallah taraftarların duyarlılığına, hali vakti yerinde olan başkaları da katılır. Eskişehirspor Kulübüne de layık bir yönetim gelir inşallah, biz onu bekliyoruz." 

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