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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
15.09.2019 - 22:45, Son Güncelleme:

Uğur Tütüneker: "Azıcık zamana ihtiyacımız var"

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Uğur Tütüneker: "Azıcık zamana ihtiyacımız var"

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da Teknik Direktör Uğur Tütüneker, “İstediğimiz pasları yapamadık. Sonuç alamadık. Genel anlamda iyi mücadeleci maç oldu ama öyle ya da böyle yolumuza devam edeceğiz” dedi.

TFF. 1. Lig’in 4. haftasındaki Adana derbisinde Adana Demirspor, Adanaspor ile 0-0 berabere kaldı. Maç sonrası basın toplantısında konuşan Adana Demirspor Teknik Direktörü Uğur Tütüneker, “Aslında maça iyi başladık. Çok büyük baskı yapamadık ama asıl maç kırmızı karttan sonra bizim lehimize döndü. İstediğimiz pasları yapamadık. Sonuç alamadık. Genel anlamda iyi mücadeleci maç oldu ama öyle yada böyle yolumuza devam edeceğiz. Bugüne baktığınız zaman 1 puan kayıptır. Kısır bir oyundan ziyade benim anlayışımı daha oturtamadık. O pozisyonları değerlendiremedik. Derbide 5-10 tane pozisyon gelmez ama 1 tane gelince değerlendirmek lazım. Yolumuz daha uzun. Azıcık daha zamana ihtiyacımız var. Sakatlar takıma gelince daha iyi olacağını düşünüyorum” diye konuştu.

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