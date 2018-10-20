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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
20.10.2018 - 11:50, Son Güncelleme:

Uğur Özcan: 'Ampute futbol Türkiye'den soruluyor'

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Uğur Özcan: 'Ampute futbol Türkiye'den soruluyor'

Meksika'nın ev sahipliğinde yapılacak 2018 Ampute Futbol Dünya Kupası'nda yer alacak Ampute Milli Takımı'nın teknik direktörü Uğur Özcan, kupayı Türkiye'ye getireceklerini söyledi.

Özcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yoğun kamp döneminde teknik ve taktik çalıştıklarını belirterek, "Artık kamp bitti sayıyoruz. Meksika yolculuğuna doğru viraj kalmadı. Avrupa şampiyonluğu apoletimiz vardı, inşallah dünya şampiyonu apoletimiz olur, olmak zorunda." dedi.

Antrenmanların sert geçmesiyle ilgili görüşlere ilişkin Özcan, "Antrenmanlar, sert geçmek zorunda. Liberya, Kenya ve ABD gibi takımlar var. Kenya ve Liberya çok sert takımlar, dirençli olmak zorundayız. Tüm Avrupa ve dünya ülkelerinin gözü bizde. Bizden çok korkuyorlar. Şu an iki kat daha korkuyorlar, zaten korksunlar. Korksalar da korkmasalar da Türkiye'ye kupayı getireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Türk halkından yine destek beklediklerini kaydeden Özcan, "23 Ekim'i 24 Ekim'e bağlayan gece uçağımız var. Türk halkından güzel uğurlama bekliyoruz. O güzel uğurlamayı kupayla taçlandırmak istiyoruz." diye konuştu.

"Ampute futbol Türkiye'den soruluyor"

Ampute futbolun Türkiye'de 2003 yılında başladığını hatırlatan Özcan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Süper ligimiz var, birinci ve ikinci liglerimiz var. Bu işe başladığımızda 16 kişi vardı. Şimdi 28 takıma ulaşan liglerimiz bulunuyor. 16 kişiyle başlayan serüvende 700-800'e çıkan sporcu potansiyelimiz var. Ampute futbol Türkiye'den soruluyor. En iyisini biz yapıyoruz. Bana da ilk teklif geldiğinde 'bir ayağımız var, onu da kırarsak ne yapacağız' tepkisini vermiştim. Kanadyenle başladım ve bırakmadım. Çok emek verdik."
Türkiye olarak ampute futboluna uluslararası alanda da destek verdiklerini anlatan Özcan, şunları kaydetti:
"Avrupa federasyonu ile iç içeyiz. Polonya ve İrlanda ile iş birliği içindeyiz. Rusya ile karşılıklı yardımlaşıyoruz. İki hafta önceki Bolu kampına Tanzanya'dan iki sporcu çağırdık, eğitim verdik. Gerekenleri gördüler ve mutlu ayrıldılar."

Yılmaz: "Dünyanın gözü Türkiye'de"

Ampute Futbol Teknik Kurul Başkanı Ahmet Yılmaz ise Avrupa şampiyonluğunun ardından beklentilerin yükseldiğine dikkati çekerek, "Dünyanın gözü Türkiye’de. Avrupa Şampiyonası Finali'ni büyük bir coşkuyla kalabalık, büyük bir kitlenin önünde yapmamız bir çığır açtı. Meksika’da da bu kitleyle karşılaşabiliriz, finalde olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa şampiyonluğuyla ampute futbolunda kapıyı araladıklarını anlatan Yılmaz, şunları söyledi:

"Dünya Kupası’nı kazanınca ampute futbolunda kapı ardına kadar açılacak, diye düşünüyorum. Aramızda konuşurken bu kapının ardına kadar açılmasının elimizde olduğunu dile getiriyoruz. Bir yere gittiğimizde teşekkür ediyorlar. Çocuklar bizleri rol model alıyor. Kitlenin sporu futbol olduğu için ampute futboluna farklı bakış açısı var. Avrupa’daki ülkeleri tanıyoruz ancak Dünya Kupası'nda mücadele edeceğimiz ekipler kapalı kutu. Avrupa ülkeleri kupaya diğerlerine göre daha yakın."

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