Uğur Meleke'nin Beşiktaş-Malatyaspor maçına iddaa önerisi
Spor yazarımız Uğur Meleke, Süper Lig'de günün maçına iddaa önerisinde bulundu.
- Olaylı kupa maçında kırmızı kart gören Pepe cezalı.
- Pepe'nin yerine stoperde Medel'in oynaması, Medel yerine de orta sahada Atiba'nın başlaması bekleniyor.
- Ligde 3 maçtır kazanan Beşiktaş, evinde de 8 maçtır fire vermiyor.
Yeni Malatyaspor
- Takımda cezalı ya da sakat oyuncu bulunmuyor.
- Oyuncuların idmana çıkmadığı haberini Basın Sözcüsü Erdal Gündüz yalanladı.
- Son 2 deplasmanda önce Trabzonspor'a, ardından da Başakşehir'e boyun eğdiler.
Uğur Meleke, Nesine.com kullanıcıları için "Handikaplı Beşiktaş" tercihini önerdi.
Kuponunuza eklemek için buraya tıklayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle