Uğur Meleke'den sürpriz iddaa tahmini! Fenerbahçe...
Spor yazarımız Uğur Meleke, Nesine.com kullanıcıları için Süper Lig'de günün maçına iddaa tahmininde bulundu.
Osmanlıspor’da Serdar Gürler’in sakatlıktan dönüşü sonrası bir toparlanma söz konusu.
Sezon başından beri en iyi serilerini yakaladılar. Ama santrfor pozisyonunda bir türlü golü atacak sihirli adamı bulamadıkları için ön tarafta kısırlıkları sürüyor.
Fenerbahçe, Kayserispor önünde sezonun en rahat futbolunu oynadı ve kalan 7 maçında da topa hükmetmek, hücum etmek ve galibiyeti hedeflemek zorunda.
Roberto Soldado’nun katılımı oyun kalitesini artırdı ve son 7 maç öncesi bir avantaj.
Fenerbahçe galibiyeti bekliyorum ancak oran çok düşük, tek farklı Fenerbahçe galibiyeti denenir.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle