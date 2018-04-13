Uğur Meleke'den Sivasspor-Fenerbahçe maçına sürpriz tahmin!
Spor yazarımız Uğur Meleke, Nesine.com kullanıcıları için Sivasspor-Fenerbahçe maçına sürpriz iddaa tahmininde bulundu.
Sivasspor, 41 puan gibi fantastik bir noktaya geldikten sonra doğal bir motivasyon kaybı yaşadı.
Samet Aybaba’nın geçen hafta Konya karşısında varlık gösteremeyen takımını sarsma adına birkaç değişikliğe gideceğini düşünüyorum.
Kalede Rochet başlayacak, Saivet, Cyriac ve Muhammet de 11’e girebilirler.
Fenerbahçe’yse son 8 hafta fikstür avantajıyla çıktığı yolda kayıpsız devam ediyor.
Valbuena-Giuliano-Soldado bir arada sahada oldukları 27 dakikada Osmanlı’nın fişini çektiler.
Eğer Kocaman yetenekli oyuncularını bir arada sahaya sürmekten çekinmezse kazanacak güçleri var.
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