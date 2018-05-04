Uğur Meleke'den iddaa tahmini! Mahmut ve Adebayor'un yokluğu...
Spor Toto Süper Lig'de 32. haftanın perdesini "Başakşehir-Sivasspor" maçıyla açıyoruz. Spor yazarımız Uğur Meleke, Nesine.com kullanıcıları için maça tahmin verdi.
- Başakşehir'de Arda Turan ve Stefano Napoleoni'nin durumları maç saati netleşecek.
- Emmanuel Adebayor ve Mahmut Tekdemir cezalı.
- Sivasspor'da ise önemli bir eksik yok.
- İki takım da ligdeki son 2 maçını kayıpsız atlattı.
Uğur Meleke'nin tahmini
Başakşehir, Osmanlı’yı ikinci devredeki etkili oyunuyla yendi ama ilk yarıdaki kaos içinde 2 futbolcusunu kaybetti.
Mahmut’un Gökhan ve İrfan gibi iyi alternatifleri var ama Adebayor bence alternatifsiz. Ne Bajic ne de Mevlüt’ün Adebayor’un yaptığı işleri yapabildiğini düşünmüyorum.
Kolay maç olmayacak Başakşehir için.
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