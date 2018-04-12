Uğur Meleke'den Avrupa Ligi'ne iddaa kuponu!
Spor yazarımız Uğur Meleke, Nesine.com kullanıcıları için Avrupa Ligi kuponu paylaştı.
Başarılı yorumları, yerinde tespitleriyle herkesin sevgisini ve saygısını kazanan spor yazarımız Uğur Meleke, Nesine.com kullanıcıları için Avrupa Ligi kuponu paylaştı.
- Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçlarının sonuçları
Arsenal 4-1 CSKA Moskova
Atletico Madrid 2-0 Sporting Lizbon
Lazio 4-2 Salzburg
RB Leipzig 1-0 Marsilya
- Uğur Meleke'nin kuponu
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