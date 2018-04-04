Uğur Meleke yazdı... 'Futbolu bırakıp postacı oldu'
Spor yazarı Uğur Meleke, Spor Arena Plus dergisinde Avrupa'nın büyük liglerinde forma giyme şansı elde edemeyen dünya yıldızlarını kaleme aldı.
Meleke'nin kaleme aldığı bu yazıda çok sıra dışı ve ilginç bilgiler yer alıyor...
İşte o yazıdaki örneklerden biri...
BERRY VAN AERLE - 8 Aralık 1962 doğumlu, Hollandalı emekli sağ bek. Kendisini ilk kez 1987-88 Şampiyon Kulüpler Kupası 1. turunda PSV Eindhoven-Galatasaray maçında tanıdık. Sert bir müdahaleci ve asla vazgeçmeyen mücadeleci. Finalde Benfica’yı mağlup ederek kazandıkları Şampiyon Kulüpler Kupası’ndan sadece 2 ay sonra koleksiyonuna bir de 1988 Avrupa şampiyonluğu ekledi. Futboldan emekli olunca, doğduğu kent Helmond’da postacı olarak yaşamına devam etti.
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