Beşiktaş’ın Monaco deplasmanında hedefi ne olmalı?

Peş peşe oynanacak iki Monaco maçını bir bütün olarak düşünürsek, bu 180 dakikadan toplamda en az rakip kadar puan almak bence yeterli. Yani iki beraberlik ya da bir galibiyet kötü sonuç değil. Çünkü rakiple durumu 8-3 veya 9-4 yapar, son iki maça girerken büyük ihtimalle Monaco’yu devre dışı bırakmış olursunuz. Dolayısıyla ben Fransa deplasmanında kontrol oyunu ve beraberlik hedefini makul görüyorum.

Peki Beşiktaş, Monaco deplasmanından puan almak için ne yapmalı?

Realist oynamalı. En iyi bildiği şekilde çıkıp, en iyi bildiği işleri yapmalı. Macera aramamalı. Her zaman neyi oynuyorsa onu oynamalı. Mesela Talisca’yı çizgide oynatmaya kalkmamalı. Caner maceracılığına lüzum yok, Adriano deneyimine başvurmalı. Oğuzhan’ı hafta sonu fiziksel olarak çok aşağıda gördüm, onun en iyi seviyede olmadığını hissediyorum. Sahaya fiziksel olarak diri oyuncular çıkmalı.

Monaco, Beşiktaş’a karşı ne oynayacak?

Monaco da dahil bu grupta her takımın savunması sorunlu. Monaco Beşiktaş’a gol veya goller atabilir ama yeme ihtimali de yüksek. Kazanma mecburiyetlerinin olması Beşiktaş için avantaj, daha da fazla boşluk vereceklerdir. Sidibe hücuma çok iyi çıkıyor ama arkasında boşluk bırakıyor. Orta sahaları yetenekli ama mücadele gücü üst düzey değil. Beşiktaş sabırlı olursa muhakkak net fırsatlar bulacak Fransa’da.