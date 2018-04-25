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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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25.04.2018 - 11:31, Son Güncelleme:

Uğur Erdener'e uluslararası görev!

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Uğur Erdener'e uluslararası görev!

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), 2022'de Afrika kıtasında düzenlenecek Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları için değerlendirme komisyonu oluşturulduğunu, komisyon başkanı olarak da Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkanı ve IOC Asbaşkanı Uğur Erdener'in atandığını duyurdu.

TMOK'tan yapılan açıklamaya göre, Erdener'in başkanlık edeceği komisyon, oyunlara ev sahipliği yapacak kentin seçilme sürecinde, aday kentlere destek olacak ve rehberlik edecek.

Aynı zamanda Dünya Okçuluk Federasyonu Başkanı olan Uğur Erdener, Rio'daki IOC Genel Kurulu'nda onaylanan 14 çalışma grubunun önerilerini uygulamaktan sorumlu olan ve Gençlik Olimpiyat Oyunları'nın geleceğini şekillendirmek için çalışmalar yürüten İdari Komitesi'ne de başkanlık ediyor.
IOC Değerlendirme Komisyonu, 2024 Olimpiyatları Değerlendirme Komisyonu'nda üyelik yapmıştı.

IOC Değerlendirme Komisyonu, sporcuları, Ulusal Olimpiyat Komitelerini ve Uluslararası Spor Federasyonlarını temsil eden tüm kıtalardan üyeleri ile olimpik hareketin çok renkliliğini yansıtıyor. İlgili taraflar, IOC ve Olimpik Hareket paydaşları arasında köprü rolü üstlenecek IOC Değerlendirme Komisyonu, 2022 Oyunları'nı en iyi şekilde organize edecek partner ülkenin bulunmasına katkı sağlayacak.

Uğur Erdener, yeni göreviyle ilgili yaptığı açıklamada, "Daha önce alışageldiğimiz zorlu Gençlik Olimpiyatları adaylık süreçlerini IOC Genel Kurulu'nda aldığımız kararlar doğrultusunda değiştiriyoruz. Afrika'yı seçerek süreci daha elverişli, daha basit ve kısa bir hale getirmek istediğimizi gösterdik. Afrika, dünyaya çok şey vadediyor ve bir Afrika ülkesinin Gençlik Olimpiyatları imkanını kullanarak bunu dünyaya gösterebileceğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Başkanlığı Uğur Erdener'in yaptığı komisyonda, Gambiya'dan Beatrice Allen, Zimbabve'den Kirsty Coventry, Şili'den Neven Ilic, İsveç'ten Gunilla Lindberg,
Çin'den Li Lingwei, Burundi'den Lydia Nsekera ve Papua Yeni Gine'den Auvita Rapilla, üye olarak yer alıyor.

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