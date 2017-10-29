Uğur Demirok: "Keşke her hafta G.Saray ile oynasak..."

İşte Demirok'un maç sonu sözleri:

"Öncelikle Cumhuriyet bayramımız kutlu olsun. Kötü giderken insanın konuşası gelmiyor. Bugün çok iyi mücadele ettik. Buna ihtiyacımız vardı. Bugün takım olduğumuzu gösterdik. Galatasaray seyircisi yine "Trabzonspor kümeye" diye bağırdı. Vazgeçmiyorlar bundan. Keşke her hafta Galatasaray ile oynasak da şampiyonluğa oynasak."

"İyi bireylerden oluşuyoruz. Savunma hattı sürekli değişti. Biz birlik olduğumuzda gerekeni yapıyoruz. İnşallah bu bizim için bir ivme olur. Herkese gösterdik Trabzonspor'un büyük bir camia olduğunu."