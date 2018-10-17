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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
17.10.2018 - 15:22, Son Güncelleme:

Uğur Demirok: "Bu sezon iyi futbol oynuyoruz"

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Uğur Demirok: "Bu sezon iyi futbol oynuyoruz"

Antrenmandan önce basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Atiker Konyasporlu defans oyuncusu Uğur Demirok, Çaykur Rizespor karşılaşmasından 3 puanla dönmek istediklerini söyledi.

Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında 21 Ekim Pazar günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Atiker Konyasporlu futbolcu Uğur Demirok, Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmandan önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, milli maç arasını en iyi şekilde değerlendiklerini söyledi. 

Bu sezon iyi futbol oynadıklarının altını çizen Uğur, "Oynadığımız futbolun karşılığını puan olarak alamadığımızı düşünüyorum. Daha üst seviyelerde olabilirdik ama ufak tefek şanssızlıklar yaşadık. Bu bir bahane değil. Bu haftaki deplasman maçı bizim için çok önemli. Çaykur Rizespor karşılaşmasından 3 puanla dönmek istiyoruz." diye konuştu.

Uğur, bir sonraki hafta iç sahada Medipol Başakşehir gibi zorlu bir rakibe karşı ter dökeceklerini belirterek, "İç saha maçlarımızı hep zorlu ve büyük rakiplerle oynadık. Puan açısından bence bunun da biraz dezavantajını yaşadık. Bu hafta önemli bir deplasman. Galibiyetle dönmek için çalışmalarımızı yaptık. İnşallah sahadan 3 puanı alıp ayrılan taraf biz oluruz." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu kulüpleri içerisinde Konyaspor'un ilk 3'te yer aldığını ifade eden Uğur, "Performans olarak Konyaspor'da elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Sahada her şeyimi, hırsımı, agresifliğimi vererek elimden geleni yapmaya çalışıyorum." dedi.

Sezon başından beri Konyaspor'un yediği gollerin 3'te 2'sinin duran toplardan kaynaklandığını anlatan Uğur Demirok, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bire bir, adam adama oynuyoruz. Bazen gününde olmayan futbolcular olabiliyor. O yüzden o gün tutmayabiliyor. Zaten futbol hatalar oyunudur. Bizler bunu en aza indirgemeye çalışıyoruz. Bunun için de çalışmalar yapıyoruz.

Alan savunması ya da adam adama oyun tercih meselesidir. Hocanın tercihidir. Konyaspor daha önceleri Aykut Kocaman döneminde herhalde alan savunmasına yönelik oynuyordu. Daha sonra adam adama döndüler.

Ben daha önce de Rıza hocayla çalıştım. Adam adama yapıyorduk. Bu olay alan veya adamla kıyaslanmıyor. O günkü şartlar ve sezondaki şanssızlıklardan kaynaklanıyor bence. İnşallah bunları en kısa zamanda düzelteceğimize inanıyorum."

Antrenman

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda "core" çalışması ile başladı.
Daha sonra koşu ve ısınma hareketleriyle sahada devam eden antrenmanda, 5'e 2 pas çalışması yapıldı. İki gruba ayrılan futbolcular şut ve gol çalışmasının ardından kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla antrenmanı tamamladı.

Öte yandan, Bosna Hersek Milli Takımı'ndan dönen Deni Milosevic, takımdan ayrı idman yaptı.

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