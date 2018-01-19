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Uğur Çiftçi sürprizi! Galatasaray...

Sürpriz bir şekilde rotayı başkente kıran Sarı-Kırmızılılar, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Uğur Çiftçi’ye talip oldu. Galatasaray 700 bin Euro teklif ederken G.Birliği 1.5 milyon Euro istedi.

Hürriyet Haber
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Sol bek transferinde Güney Amerika'ya yoğunlaşan Galatasaray'dan dün sürpriz bir hamle geldi... Sarı-Kırmızılılar, Gençlerbirliği formasını giyen Uğur Çiftçi'ye resmen talip oldu ve pazarlıklar başladı.

TAKAS DA YAPILABİLİR
Galatasaray'ın sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 25 yaşındaki futbolcu için Başkent kulübüne 750 bin Euro teklif ettiği öğrenildi. Gençlerbirliği'nin ise kapıyı 1.5 milyon Euro'dan açtığı gelen bilgiler arasında. Uğur Çiftçi ile her konuda anlaşan Sarı-Kırmızılılar'ın takas formülünü de gündeme getirebileceği ifade ediliyor.

TERİM, MİLLİ TAKIM'A ALDI
Ligin ilk yarısında 15 maçta forma giyen Uğur Çiftçi 1 gol atarken, 1 de asist yaptı. 2013'te Fatih Terim tarafından Milli Takım kadrosuna ilk kez çağrılan yıldız futbolcu, çalışkanlığı ve istikrarı ile dikkat çekiyor. (Takvim)

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