Uğur Çiftçi: "Gençlerbirliği benim ailem"

Uğur, başkent temsilcisinin Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde yaptığı kampta, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Gençlerbirliği'ndeki 15'inci yılını geçirdiğini anlatan 25 yaşındaki sol bek, şu ifadeleri kullandı:

"Ben artık buranın evladıyım. Gençlerbirliği benim ailem. Gözümü burada açtım. Her futbolcunun hedefi olmalı. Benim de hedeflerim var. İlk hedefim Gençlerbirliği A Takımı'na çıkmaktı, çok şükür başardım. Sonraki hedefim kalıcı olmak ve kaptanlıktı. Bunları da yaptım. A Milli Takım'a gitmek istiyordum. Ona da ulaştım. Tüm istediklerimi gerçekleştirdim ama daha fazlasını istiyorum. Hedeflerim yüksek. Şampiyonlar Ligi'nde forma giymeyi her futbolcu ister. Belki Gençlerbirliği ile belki başka takımla oynayacağım."

Galatasaray'ın transfer listesinde olduğu iddialarının sorulması üzerine Uğur, "Bu konuları konuşmanın zamanı değil. Gençlerbirliği şu anda 14 puanda. Ben bu takımın oyuncusuyum. Kafamızı, her şeyimizi Gençlerbirliği'nin başarısına verirsek daha mantıklı olur. Geri kalan kısmet ama önceliğim Gençlerbirliği. Bize henüz gelen bir şey yok. Tek düşüncemiz Gençlerbirliği'nin başarısı ve üst sıralara nasıl çıkacağımız." diye konuştu.

"KÖTÜ GİDİŞE 'DUR' DEMEK İSTİYORUZ"



Kırmızı-siyahlı takımın kaptanı, sezonun ilk yarısındaki kötü gidişatı durdurmak istediklerini belirtti.

Uğur, devre arası kamp dönemini zorlu ve yorucu geçtiğini anlatarak, "Devre arası en çok bize yarayacak. İlk yarı kötü gidişatımız vardı. İkinci yarının ilk 2 haftasındaki Kardemir Karabükspor ve Atiker Konyaspor maçlarını kazanarak kötü gidişe 'dur' demek istiyoruz. İnşallah çalışmalarımızın emeğini alarak Gençlerbirliği'ni yakışan yere getiririz." değerlendirmesinde bulundu.

İlk yarıda bazı şanssızlıklar yaşadıklarını dile getiren milli futbolcu, "İlk yarı istediğimiz gibi geçmedi. Daha önce ilk yarıyı 13 puanda kapattığımız da oldu. Bunu ikinci kez yaşıyorum. İnşallah önce olduğu gibi yine üstesinden geleceğimize inanıyorum. Arkadaşlarıma güveniyorum. İkinci yarıda iyi bir çıkış yakalayarak ligi üst sıralarda tamamlamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

İkinci yarının çok zorlu geçeceğini vurgulayan Uğur Çiftçi, şunları kaydetti:

"Her takım takviye yapıyor. İyi oyuncular var ve lig kaliteli. Oyuncu arkadaşlarıma ve hocama çok güveniyorum. İlk yarı biraz şanssızlıklar oldu ama bunun altından kalkabileceğimizi düşünüyorum. Gençlerbirliği düşmesin de kim düşerse düşsün. Tek hedefimiz takımı kurtarmak. Diğerlerinin puanları bizi ilgilendirmiyor."

"İYİ YABANCI GELİRSE ONLARDAN ÇOK ŞEY ÖĞRENEBİLİRİZ"



Uğur Çiftçi, yabancı futbolcu kuralı konusunda karamsar olunmaması gerektiğini savundu.

İngiltere'nin Everton takımına transfer olan Cenk Tosun ile ilgili örnek veren Uğur, "İyi yabancı gelirse onlardan çok şey öğrenebiliriz. Bu konuda karamsar olmamalıyız. Beşiktaş'ta Demba Ba, Mario Gomez, Alvaro Negredo, Vincent Aboubakar geldi ama Cenk Tosun transfer yaptı. İsteyen, kendisini geliştiren herkes er ya da geç hedeflerine ulaşır." diye konuştu.

Cenk'in rekor bedelle transferinin Türk futbolu için çok iyi olduğunu belirten kırmızı-siyahlı futbolcu, "Cenk Tosun, birçok iyi forvetten, büyük oyuncudan alabileceği her şeyi aldı. Kendisini çok geliştirdi. Bunun da meyvelerini toplamaya başladı. Benim de Avrupa'da oynama hedefim var ama önceliğim Gençlerbirliği'ni bulunduğu durumdan kurtarmak." diyerek sözlerini tamamladı.