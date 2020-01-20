Uğur Boral kimdir? Uğur Boral kaç yaşında?

14 Nisan 1982 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. , Sol açık ve sol bek mevkinde forma giymiş eski futbolcu Uğur Boral Alibeyköyspor'da futbola başlamasının ardından, 2002-03'de Kocaelispor'da oynadı. 2003-04 sezonunda Gençlerbirliği'ne transfer oldu. Gençlerbirliği'nde oynadığı ilk maç 2002-2003 Sezonu Süper Lig 24. hafta maçıdır. Devre arasında kiralık olarak Ankaraspor'da oynadı ve şampiyonluk yaşadıktan sonra Gençlerbirliği'ne döndü.

Gençlerbirliği'nde 2003 ile 2006 yılları arasında toplam 63 resmi maçta 4.234 dakika forma giydi, 10 gol attı, 5 asist yapmıştır ve 14 sarı kart görmüştür.

2006-2007 sezonunun başında Fenerbahçe'ye transfer olmuştur. Sevilla maçında harika oynayan Uğur, takımı galibiyete taşıyan isimlerden biri olmuştur.

2011-12 sezonu devre arasında Fenerbahçe ile sözleşmesini karşılıklı olarak feshedip Samsunspor'la 5 aylık sözleşme imzalamıştır.Samsunspor'da ilk golünü 12 Şubat 2012'de Eskişehirspor'a atmıştır. Samsun formasıyla toplam 10 maça çıkan Boral, Samsunspor'un Sivasspor ile oynadığı kader maçında forma giymiştir. Fakat bu maçta ne kadar pozisyona girse de takımının mağlup olmasını engelleyememiş ve takımı küme düşmüştür.

2012-13 sezonu öncesinde Samsunspor'dan ayrılan millî futbolcu Uğur Boral Beşiktaş ile 3 yıllık anlaşmaya vardı.

İlk olarak 2006 yılında millî takıma çağrılmıştır. 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası için millî takıma çağrılmıştır. Uğur Boral, millî takım için ilk golünü 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası yarı finalinde Almanya'ya karşı atmıştır.