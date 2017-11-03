Uğur Boral gençlerle yumruklaştı

Uğur Boral ve arkadaşı Ataşehir'de Myclup diye bilinen spor merkezine geldi. Burada gençler basketbol oynuyorlardı. Boral ve arkadaşı da orada karşılaştıkları gençlerle basketbol oynamaya başladı. Oyun ilerledikçe oyundaki sertlik yükseldi. Bunun üzerine Uğur Boral, 'Kardeşim ben 3 çocuk babasıyım. Sizden 15 yaş küçüğüm. Bize böyle davranamazsın. Küfür de size yakışmıyor' diye çıkıştı.

Gençlerin karşılık vermesi üzerine küfürleşmeler başladı. Ve daha sonra taraflar tekme tokat birbirine girdi. Gençler aldıkları yarıları ve kan izlerini sosyal medyada paylaşarak Uğur Boral ve arkadaşını suçladı.

Hürriyet'in ulaştığı Uğur Boral kavgayı doğruladı ve şunlar söyledi: 'Soyunma odasından çıkarken küfürleşmeler duydum sonra bana yumruk attılar. Ayrımak için araya giren arkadaşlarıma da tepki gösterdiler ve saldırdılar.'

Olayda darp edildiklerini ve kavgayı mahkemeye taşıdıklarını belirten G.İ. ise 'Basketbol maçı sırasında Uğur abi ile mücadele ederken bağırmaya başladı. Ve bize sert küfürler etmeye başladı. Daha sonra yanındaki arkadaşlar bize tekmelerle saldırdı. Biz basketbol oynamaya gelmiş biri olarak ne yapabiliriz. Burada herkes birbirini tanıyor. Çok üzüldük. Olayın takipçisiyiz ve mahkemeye başvuruda bulunduk. Adli takip başlatıldı. Bir insanın unvanı ne olursa olsun böylesine vahşi ve öldüresiye dövmek olamaz' dedi



