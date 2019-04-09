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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İSTANBUL / DHA
09.04.2019 - 12:28, Son Güncelleme:

Uğur Boral: Aziz Yıldırım'ın anlattıklarını söylersem olay olur

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Uğur Boral: Aziz Yıldırım'ın anlattıklarını söylersem olay olur

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın eski futbolcusu Uğur Boral, uzun süren sessizliğini bozdu. Boral, Aziz Yıldırım ile ilgili anısını da anlattı.

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın eski futbolcularından Uğur Boral, uzun süren sessizliğini bozdu ve Aziz Yıldırım'dan Alex'e, derbilerin atmosferinden, günümüz sezonunda yaşanan başarılı performanslara kadar bir çok konuda açıklama yaptı.

Uğur Boral, öncelikle Beşiktaş'ın Rizespor'u 7-2 mağlup ettiği karşılaşma için özgüvenin verdiği hata ile evsahibi ekibinin bariz hatalarla bu skorun ortaya çıktığını ifade etti.

Çok sayıda derbi heyecanı yaşayan Uğur Boral bu haftaki Fenerbahçe-Galatasaray mücadelesi için ise şu ifadeleri kullandı:

"NE KADAR ÖNÜMÜZDEKİ MAÇLARA BAKIYORUZ DENİLSE DE GALATASARAY DERBİSİNİN PSİKOLOJİSİNİ İYİ BİLİYORUM, HAFTALAR ÖNCESİNDE BAŞLAR"

"Derbi haftası çok önceden başlar. Ne kadar önümüzdeki maçlara bakıyoruz denilse de Galatasaray derbisinin psikolojisini iyi biliyorum. Galatasaray'ı yenip taraftarın gönlünün almanın, yönetimin gönlünü almanın ve sezonu böyle kapatmanın en yüksek konsantrasyonda oldukları bir dönemdeler.

"GALATASARAY KAZANIR DEMEK HAYALCİLİK..."

Galatasaray bu sene kesin kazanır gibi ifadelerin hayacilik olduğunu düşünüyorum. En iyi dedikleri Galatasaray kendi evinde bile Fenerbahçe'yi yenemedi. Fenerbahçe ne kadar kötü olursa olsun büyük takım refleksi gösteriyor, Kadıköy bu enerjinin en üst seviyede yaşandığı stat. Galatasaray, Fenerbahçe stadında kesinlikle rahat kazanır denilemez.

Uğur Boral: Aziz Yıldırımın anlattıklarını söylersem olay olur

"ÖZGÜVENLERİ YERE ÇAKILI,AMA GALATASARAY DERBİSİ SEZONU KURTARMA MAÇI !.."

Fenerbahçe'nin düşme hattına gerileyecek kadar kötü olduğunu düşünmüyorum. Oyuncuların çok üzüldüğünü biliyorum. Oyuncular acaba taraftar ne zaman bizi yuhalayacak psikolojisiyle maça başlıyorlar. En ufak hatada taraftarın tahammülü kalmadığı için sonuç o psikolojiden çıkartmıyor. Genele baktığımız zaman Fenerbahçe'nin sorunu gol atma zorunluluğu. Defansif hataları hep gol atma kaynaklı veriyor. Galatasaray'a karşı çok gol atma zorunluluğu olduğunu düşünmediğim bir maç. Galatasaray'ı sıkıntılı hallerde yakalayabilirler. Bu maç sezonu kurtarma maçı. Başakşehir'in Beşiktaş maçından alacağı skora göre Galatasaray daha avantajlı bir oyun da oynayabilir. Fatih hocanın taktikleriyle avantajlı duruma geçebilir.

"TÜRKİYE'DE BAŞARILI OLMAK İÇİN..."

Türkiye Ligi'nde başarılı olmak istiyorsanız sporcu karakteri ve yetenekleri olan Türk oyuncuyu yakalamanız gerek. Yani burada Slimani örneği var. Sezon başında ismi gelince alırsınız, Ayew'i alırsınız ama geldikleri zaman da bu oyuncular olmayabiliyor. Dinamikler burada bambaşka. Cocu'nun yanına çok iyi Türk yardımcılar alınabilirdi. Comolli'yi denetleyecek isimler olabilirdi. Sahada daha karakterli oyuncular tercih edilebilirdi.

"OĞLUM BU MAÇ BAŞKA MAÇLARA BENZEMEZ"

Fenerbahçe'de derbi toplantıları çoktan başlamıştır. Oyuncular birbirlerinin odasına gidip "Oğlum bu maç başka bir şeye benzemez" diyordur. Galatasaray maçları Fenerbahçe'nin bayramıdır.

"Konsantre olun" diye birbirlerini uyarıyorlardır. Seyircinin o enerjisini görünce motivasyonları ikiye katlanacaktır. Bu sene birine ödül verilecekse Fenerbahçe taraftarına ödül verilmelidir. Seyircinin özgüvenli destekleme tavrı Fenerbahçe tarihinde yoktur. Bunun sebebi de Ali Koç'tur.

"ALEX VE ZICO İLE İLGİLİ BAŞKAN AZİZ YILDIRIM'IN BANA ANLATTIKLARINI ANLATIRSAM OLAY OLUR"

Alex'in futbolcular adına gidip Zico'yu istemediği ile ilgili soruya Uğur Boral, "O soruyu yanıtlamak istemem ama şunu söyleyebilirim. Bu olayı yıllar sonra Aziz Yıldırım başkanıma bana anlatır mısınız dedim. Ben şimdi Aziz Başkanın bana anlattıklarını anlatırsam olay olur. Zico'nun gidişi çoğu futbolcuyu üzdü. Bunu söyleyeyim."

Uğur Boral, Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe'nin mevcut durumu için çok üzgün olduğunu da ifade etti.
Boral, son olarak Ljajic'i çok beğendiğini ve şu anda ligin 2. yarısında kendine geldiğini belirtti. Uğur boral, "Oğuzhan için üzülsem de Ljajic Beşiktaşlıları sevindiriyor" açıklamasında bulundu.

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