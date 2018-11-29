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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Basketbol
29.11.2018 - 22:19, Son Güncelleme:

Ufuk Sarıca: "Yüzde 90 Çin'e gideceğiz"

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Ufuk Sarıca: "Yüzde 90 Çin'e gideceğiz"

Türkiye Erkek Basketbol Takımı Başatrenörü Ufuk Sarıca, 71-67 yendikleri İspanya maçı sonrası yaptığı açıklamada “Yüzde 90 Çin’e gideceğiz diyebilirim” dedi.

FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur 3’üncü maçlar kapsamında I Grubu'nda yer alan Türkiye, evinde ağırladığı İspanya’yı 71-67 yenerek liderliğe yükseldi. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Türkiye Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ufuk Sarıca, “Çin'e gitmek için İspanya gibi bir takımı yenmek bizim şu anki takımımız için çok önemli. Maçın aslında gelişimi bizim için pek sürpriz olmadı. Böyle bir maç bekliyorduk. Çalıştığımız konuların büyük kısmını sahada uyguladık. Son oynadığımız maçlara göre 6 oyuncumuz kadroda yoktu. Burada tabi ki oyuncularımın özverisi önemliydi. Semih’ten içeri kısımda çok iyi katkı aldık. Uzun süredir kadroda olmayan oyuncular bugün kadroda şans buldu. Hepsi de takıma müthiş katkı sağladı. Düşük skorla istediğimiz bir tempoda maçı kazanmayı başardık. Şu an İspanya’yı yenerek grup lideri konumundayız. Biz 2 senelik süreçte hiçbir bahane ortaya koymadan, Çin’i hedef olarak ortaya koyduk. Bu yolda büyük bir mesafe kat etmiş durumdayız. Yüzde 90 artık Çin’e gideceğiz diyebilirim. Herkese bu konuda teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Sergio Scariolo:
Sergio Scariolo:

“Kazanmak için elimizden geleni yapacağız”

Karadağ maçına da değinen Sarıca, konuşmasında şunları kaydetti:

“Karadağ maçı bu maçın sonucundan bağımsız çok zor bir maç olacak. Oraya giderken biraz daha rahat gideceğiz. Bugün burada kaybetsek daha büyük bir baskı altında olacaktık. Bu tür galibiyetlerden sonra bir rahatlama oluyor ama bunu engellememiz lazım. Mental olarak iyi hazırlanmamız lazım. Çeşitli zorluklarla oraya gideceğiz. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız.”

“Bizim hedefimiz Çin’e gitmek”

Milli basketbolcu Metecan Birsen ise, “Gruptan çıkma adına çok önemli bir maçtı bizim için. Bizim hedefimiz Çin’e gitmek. Taraftarımızın müthiş desteğiyle maçtan galip ayrıldık. Zor bir süreçten geçtik fakat birlik olduk, hepimiz çok mücadele ettik ve bu maçı kazanmayı bildik” şeklinde konuştu.

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