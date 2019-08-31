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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
Kaynak: AA / Foto: Fatih SABOVİÇ
31.08.2019 - 13:41, Son Güncelleme:

Ufuk Sarıca: "Wilbekin'in parmağında sorunu var. Son durumu..."

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Ufuk Sarıca: "Wilbekin'in parmağında sorunu var. Son durumu..."

A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ufuk Sarıca ile milli oyuncu Semih Erden, 2019 FIBA Dünya Kupası'nda yarın Japonya ile oynanacak karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.

Japonya karşılaşması öncesi Şanghay Oriental Spor Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Sarıca, ilk maçların her zaman zor olduğuna dikkati çekerek, "Çok büyük bir turnuva. Burada olmaktan mutluyuz. En iyisini yapacağımızdan eminim, oyuncularıma güveniyorum." dedi.

Gruptaki her takıma başarılar dileyen Sarıca, "İyi turnuva olmasını umuyorum. Özellikle sakatlık olmamasını diliyorum. Takımımızda sıkıntı yok. Sadece Wilbekin'in sakatlığı bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Wilbekin'in sakatlığıyla ilgili bilgi veren Sarıca, "Parmağında sorunu var. Son durumunu yarın sabah kontrol edeceğiz. Birkaç dakika oynayabilir ama emin değilim." diye konuştu.

Yarınki rakipleri Japonya'ya saygı duyduklarını kaydeden Sarıca, "İyi bir takım. Agresif oynuyorlar. Özellikle hızlı oynamayı seviyorlar. Bunun üzerine çalıştık. Yarınki maçta en önemli anahtar, onların hızlı hücumlarını durdurmamız. Ama daha önemlisi oyuncularımızın ne yaptığı." değerlendirmesinde bulundu.

Maçları oynayacakları Şanghay ile ilgili soruyu yanıtlayan Sarıca,

"Her şey çok iyi ama Şanghay biraz sıcak. Çok trafik var." şeklinde görüş belirtti. Sarıca, maç öncesi Türk basketbolseverlere bir mesajının olup olmayacağı yönündeki soruya, "Turnuvaya hazırız, yarınki maça hazırız. Kazanmak istiyoruz. Hedefimiz ilk iki olacak. Belki biliniyor belki bilinmiyordur ama zor gruptayız. Eminim ki en iyisini yapacağız." yanıtını verdi.

- Semih: "Çok iyi bir yaz dönemi geçirdik

A Milli Takım'ın tecrübeli oyuncusu Semih Erden, 2019 FIBA Dünya Kupası'nda oynamanın kendisi için çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Bu üçüncü dünya kupam olacak. Çok iyi bir yaz dönemi geçirdik. Bunun meyvesini toplama zamanı geldi." şeklinde konuştu.

İlk maçı Japonya ile yapacaklarını hatırlatan Semih, "İlk maç çok önemli, bunun farkındayız. En iyi şekilde hazırlanıp, ilk maçımızı kazanmak istiyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.

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Ufuk Sarıca: Wilbekinin parmağında sorunu var. Son durumu...

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