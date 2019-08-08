Ufuk Sarıca: "Türk basketbolu olarak olimpiyatta olmamız gerekiyor"

A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ufuk Sarıca, olimpiyatlara katılmanın zor olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Kotayı doldurmaya çalışacağız. Statü çok kolay değil. Direkt olimpiyata gitmek Avrupa'dan en üst sırada yer alan iki takıma göre sıralanıyor. Açıkçası çok da adil bir statü değil. Bizim en büyük hayalimiz olimpiyat. Uzun süreden beri oralarda yokuz. Türk basketbolu olarak orada olmamız gerekiyor. Bu ekiple bunu bu seneki Dünya Kupası'nda, olmazsa sonraki elemelerde başararak inşallah olimpiyatlarda hep beraber olacağız."

Hazırlık kamplarıyla ilgili bilgiler veren 47 yaşındaki antrenör, "Etap etap çalışıyoruz. Fransa ve Tunus ile iki hazırlık maçımız vardı. Bu maçlar sonuç anlamında oldukça iyi geçti. Özellikle Fransa maçı moral ve öz güven için iyiydi. Ancak bu maçları kazansak da yeterli değil. Dünya Kupası'nda oynayacağımız maçlar için ölçü değil. Tabi biraz eksiklerimiz var. Daha tam takım olamadık, sakat oyuncularımız bulunuyor. Geç katılan arkadaşlarımız oldu. Önümüzde belli bir süre var. Bu sürede en iyi şekilde çalışıp hazır olmaya gayret edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Gün geçtikçe daha iyi bir duruma geldiklerini aktaran Sarıca, "Oyunculara biraz yükleme yapıyoruz. Söylediğim sebeplerden dolayı almak istediğim verim beklentimin biraz altında kaldı. Önümüzdeki süreçte İstanbul'da ve Yunanistan'da katılacağımız sert turnuvalar var. Turnuvada İtalya, Sırbistan ve Yunanistan yer alacak. Yetiştirmemiz gereken bazı konular var." diye konuştu.

Dünya Kupası'nda E Grubu'nda mücadele edecekleri Çekya, ABD ve Japonya'yı değerlendiren başantrenör Ufuk Sarıca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çekya maçı kırılmadan daha ziyade sonuç karşılaşması olur. Japonya ile yapacağımız maç turnuvanın en önemli maçı. İlk günler zordur. Japonya, Avrupa basketbolunun dışında çok da bilmediğimiz bir takım. Çekya'da Vesely'nin olmaması elbette bir avantaj. Vesely ile ne oynayacaklarını biliyoruz ancak onsuz ne oynayacaklar bilmiyoruz. Onların dış şuta yönelik uzunları var. Turnuvaya güzel bir başlangıç yaparsak son maçta daha iyi bir milli takım olarak sahada yer alacağımıza eminim."

Milli basketbolcu Semih Erden'in sakatlığına dair de bilgi veren Sarıca, bugün sağlık kurulundan bir değerlendirme raporu alacaklarını ifade etti.



- Kerem Tunçeri: "Japonya maçı bizim için çok önemli"



A Milli Erkek Basketbol Takımı Menajeri Kerem Tunçeri, Dünya Kupası'nda gruptaki en önemli maçlarının Japonya karşılaşması olduğunu belirtti.

Kerem Tunçeri, hazırlık kamplarının verimli geçtiğini vurgulayarak, "Japonya maçı bizim için çok önemli. Ters bir takım ve ilk maçlar genelde zor olur. O maça odaklandık. ABD ile yapacağımız karşılaşma hedef maçımız değil. Diğer iki maçı yüzde 100 kazanmamız gerek." değerlendirmesini yaptı.

Ay-yıldızlı takımda bulunan oyuncuların son durumuna ilişkin ise Tunçeri, "Ufak tefek sakatlıklarımız var. Semih Erden yaklaşık 3 haftadır bizimle değil. Semih bizim için çok önemli bir oyuncu. Bugün veya yarın idmanlara başlamasını bekliyoruz. Tolga Geçim'in bir sakatlığı oldu. Ersan İlyasova ve Scottie Wilbekin yeni geldi. Tam takım olarak ilk kez çalışacağız. Güzel bir turnuva geçirdik. Şimdilik her şey yolunda." diyerek sözlerini tamamladı.

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