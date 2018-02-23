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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerBasketbol HaberleriUfuk Sarıca: Tek düşüncemiz kazanmak
Basketbol Ufuk Sarıca: Tek düşüncemiz kazanmak
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Basketbol
23.02.2018 - 01:33, Son Güncelleme:

Ufuk Sarıca: Tek düşüncemiz kazanmak

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A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu'nda yarın deplasmanda İsveç'le yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Müsabakanın oynanacağı Hovet Arena'da başantrenör Ufuk Sarıca yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın son 15 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık tutuldu.

Ay-yıldızlı ekip, yarın sabah yapacağı hafif çalışmayla İsveç müsabakasının hazırlıklarını tamamlayacak.

A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ufuk Sarıca, İsveç ve Letonya ile iki önemli maça çıkacaklarını ve öncelikle İsveç maçına konsantrasyon sağladıklarını vurgulayarak, "Buradan inşallah kazanarak Letonya'ya geçmek istiyoruz." dedi.

Antrenman sonunda basın mensuplarına açıklamada bulunan Sarıca, "Sonuçta deplasman maçı oynuyorsunuz ve bu tip müsabakalar hiçbir zaman kolay olmaz. Gruba çok iyi başlangıç yaptık. Biri deplasmanda olmak üzere 2 maçımızı da kazandık. Bu avantajı sürdürmek istiyoruz. Bunun için de yarın kazanmaktan başka düşüncemiz yok. Tecrübeli oyuncularımızın yanında, çok genç arkadaşlarımız da var. Gerçekten o enerjiyi, beraber oynamayı sahaya yansıtan, beraber oynamaktan zevk alan bir ekip." diye konuştu.

İsveç'in gruptaki iki maçını da kaybetmesine değinen Sarıca, "İsveç'in grupta galibiyeti yok ama son yaptıkları Letonya maçını deplasmanda son 4 dakikaya kadar önde götürdüler. Özellikle hızlı hücum oynamayı, geçiş hücumlarını oynamayı seven bir takım. Kendi evinde oynayacağı için buna dikkat etmemiz lazım. Galibiyetlerinin olmaması bizim için mukayese kabul edilecek bir durum değil. Maçlar oynamadan kazanılmaz. Bizim yarın tüm enerjimizi koyup kazanmaktan başka düşüncemiz yok. İnşallah bunu becereceğiz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, milli oyuncu Doğuş Balbay ise yaptığı açıklamada, "Hazırlıklarımız çok iyi geçti. Takımları analiz ettik. İsveç maçına çok iyi konsantrasyon sağladık. Ciddi bir rakip İsveç. Çok fazla hızlı hücuma giden bir ekip. Enerjileri bitmiyor. Onlara kesinlikle hücum etmemiz, içeriden de uzunlarımızı topla buluşturup sayı bulmamız gerekiyor. Agresif başlayacağız. Kesinlikle agresif oynamamız lazım. Takımda ciddi bir problemi olan yok. Yarın çıkıp galibiyeti alacağız inşallah." şeklinde görüş belirtti.

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