Ufuk Sarıca: "Salondaki atmosfer müthişti..."

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Basketbol HaberleriUfuk Sarıca: "Salondaki atmosfer müthişti..."
GeriBasketbol Ufuk Sarıca: "Salondaki atmosfer müthişti..."
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Basketbol
DHA
03.11.2019 - 13:49, Son Güncelleme:

Ufuk Sarıca: "Salondaki atmosfer müthişti..."

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ufuk Sarıca: "Salondaki atmosfer müthişti..."

ING Basketbol Süper Ligi’nde evinde Türk Telekom’u da 85-66 yenerek 6’ncı maçında 6’ncı galibiyetini alan namağlup lider Pınar Karşıyaka, geçmiş sezonlardaki performansını şimdiden sollarken 7’de 7’yle başladığı 1999-2000 sezonundaki tarihi serisine de çok yaklaştı.

Ligde Play-Off’a kalamadığı geçen sezon ilk yarı boyunca 14 maçta 6, 2017-18 sezonunda ise ilk yarıda 15 maçta 5 galibiyet alan Karşıyaka, henüz 6 haftadan bu performanslarını yakaladı.

Kulüpte daha önce 2012-2016 arasında 4 yıl görev yapan, bu yıl 3 sezon sonra göreve dönen Antrenör Ufuk Sarıca da yeşil-kırmızılılarda kendi döneminin en iyi sene başlangıcını yaptı.

Kaf-Kaf’a daha önce şampiyonluk dahil 3 kupa birden kazandıran Sarıca, lige ilk kez 6’da 6’yla başladı.

Daha önce 1999-2000 sezonunda Antrenör Ergin Ataman döneminde sezona 7 maçta 7 galibiyetle başlayan Karşıyaka, haftaya Bahçeşehir Koleji’ni de deplasmanda yendiği takdirde 20 yıl sonra bu başarısını egale edecek.

Telekom maçı sonrası güzel bir basketbol oynayıp önemli bir rakibi geride bıraktıklarını söyleyen Ufuk Sarıca, "Salondaki atmosfer müthişti. Ailelerin, çocukların olduğu dolu bir salonda oynamak gerçekten müthiş bir duygu. Ligin 6. haftasının sonuna geldiğimizde hem namağlup hem lider bir pozisyonda olmak tabii ki bizi gururlandırıyor. Oyuncularımı göstermiş oldukları ciddiyet, konsantrasyon ve gayret için tebrik ediyorum. Bunun devamını ileriki haftalarda da sağlamaya çalışacağız" diye konuştu.

Ufuk Sarıca: Salondaki atmosfer müthişti...

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle