Ufuk Sarıca: "Pınar Karşıyaka son 3 senedir play-off oynamamış, bu bence.."

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Basketbol HaberleriUfuk Sarıca: "Pınar Karşıyaka son 3 senedir play-off oynamamış, bu bence.."
GeriBasketbol Ufuk Sarıca: "Pınar Karşıyaka son 3 senedir play-off oynamamış, bu bence.."
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Basketbol
AA
21.09.2019 - 11:11, Son Güncelleme:

Ufuk Sarıca: "Pınar Karşıyaka son 3 senedir play-off oynamamış, bu bence.."

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ufuk Sarıca: "Pınar Karşıyaka son 3 senedir play-off oynamamış, bu bence.."

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Ufuk Sarıca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni sezonun tüm takımlara hayırlı olmasını dileyerek, sezon öncesi çok heyecanlı olduğunu söyledi.

Milli takımdaki görevinin ardından hafta başında takımın çalışmalarına katıldığını kaydeden Sarıca, takımın çok istekli ve arzulu olduğunu, çalışmaların da yoğun bir şekilde devam ettiğini kaydetti.

"Enerjisiz bir takımla olma ihtimalim yok." diyen Sarıca, bu enerjiyi sahaya yansıtacaklarını söyledi.

- "Sezona iyi başlamak istiyoruz"

Sarıca, yeni bir takım olduklarını ve zamana ihtiyaç duyduklarını belirterek, "Bu zamanı kısaltmaya çalışacağız. Yolun ilerleyen kısmında çok daha büyüyen bir takım olacağımıza eminim. Yolda vites arttıracağımıza hiç şüphem yok. Sezona mümkün olduğunca iyi, sağlam bir şekilde başlamak istiyoruz." dedi.

Her zaman bir hedeflerinin olduğunu, bazen bir kısmını açıkladıklarını bazen de yolda bu hedefleri büyüttüklerini kaydeden Sarıca, şöyle konuştu:

"Görev yaptığım ilk 4 senelik periyoda baktığımızda da sezon başında çok yeni bir takım vardı. Kendini hep geliştirdi, hep büyüttü ve 4. sezonda Euroleague'e çıkan bir takım, bir semt oldu. Bu müthiş bir başarıydı, hala hafızlarımızda. Hala tüylerim diken diken oluyor. Yine yolda büyüyebilecek, gelişime açık bir takımız. Genç oyuncularımız var, orta vadede onları yükseltmek istediğimiz ayrıca uzun soluklu kendi altyapımızdan yetiştirebileceğimiz oyuncular var. Başlangıçlar önemlidir, başlangıcı iyi yapmak, hedeflerin en başında geliyor. Yolda büyüteceğimiz hedefler olacak. Son 3 senedir play-off oynamamış, bu bence kabul edilebilecek bir şey değil. Dolayısıyla biz play-off'u amaç olarak değil araç olarak görüyoruz. O aracı da gerçekleştirip yolda büyük hedefleri düşüneceğiz."

- "Maçlar oynanmadan kadroların üzerinden konuşulmaz"

Sarıca, Basketbol Süper Ligi'nde geçen sezon çekişmenin az olduğunu, bu sene daha heyecanlı bir lig yaşanacağına inandığını belirterek, "Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko biraz daha farklılar ama sahada maçlar oynanmadan kadroların üzerinden konuşulmaz. Biz mümkün olduğunca yukarılara çıkan, yukarıdaki iki takımı zorlayan, bizim gücümüzdeki takımları geçen, geçmeye aday olan bir takım olacağız." dedi.

Gelişime çok açık bir takımlarının olduğunu kaydeden Sarıca, "Bunu yoğun çalışarak, o enerjiyi yaratarak yapacağız. Biz daha önce bunu başardık. Karşıyaka taraftarı bu işin önemini biliyor. Sahada mücadeleyi yakaladığı zaman sonuna kadar giden, hep takımla olan bir taraftarımız var. Biz bu enerjiyi, tekrar bu salonu doldurup yakalayacağız. Burayı tekrar eskisi gibi kalemiz haline getireceğiz inşallah." diye konuştu.

Sarıca, Fransa ile Dünya Kupası'nı 3. tamamlayan Amath M'Baye'nin hafta sonu takıma katılacağını, sakatlanan Tony Crocker'ın da tam olarak form tutmasının 2,5-3 ayı bulacağını, Crocker'ın yerine bütçeleri dahilinde bir arayışlarının olduğunu kaydetti. 

Ufuk Sarıca: Pınar Karşıyaka son 3 senedir play-off oynamamış, bu bence..

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Ufuk Sarıca: "Pınar Karşıyaka son 3 senedir play-off oynamamış, bu bence.."
İtalya'da gündem Derby della Madonnina! San Siro'da iddaa'nın favorisi...
Real Madrid'de Xabi Alonso sesleri
Trabzonspor bu sezon tüm resmi maçlarda gol yedi!