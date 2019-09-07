Ufuk Sarıca: "Maçın son beş dakikası çılgıncaydı"

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Basketbol HaberleriUfuk Sarıca: "Maçın son beş dakikası çılgıncaydı"
GeriBasketbol Ufuk Sarıca: "Maçın son beş dakikası çılgıncaydı"
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Basketbol
AA
07.09.2019 - 17:57, Son Güncelleme:

Ufuk Sarıca: "Maçın son beş dakikası çılgıncaydı"

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ufuk Sarıca: "Maçın son beş dakikası çılgıncaydı"

A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ufuk Sarıca, millilerin Karadağ'ı 79-74 yendiği karşılaşmanın son dakikalarında çok iyi oynadıklarını söyledi.

Ufuk Sarıca, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında galibiyetin kolay gelmediğini belirterek, "Turnuvaya başlangıcımız iyiydi, güzel basketbol oynadık. ABD maçı bizi düşürdü. Bugün enerjimiz yoktu. Karadağ maçının başında savunma kötüydü, korkunç top kayıpları yaptık. Sonrasında kontrolü aldık." dedi.
Boyalı alanı iyi kullanmaya çalıştıklarını kaydeden Sarıca, "Uzun oyuncuları kullanmaya çalıştık. Başta rakip uzunları durduramadık. Maçın kilit noktası baskılı savunmamızdı. Maçın son beş dakikası çılgıncaydı." değerlendirmesinde bulundu.

Takımda çok sayıda genç ve deneyimsiz oyuncunun bulunduğunu vurgulayan Sarıca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Ersan'ın sorunu var oynamadı. Sertaç ve Furkan'ın durumunu bilmiyorum. Furkan hastaneye gitti, buna göre durumunu konuşacağız. 7-8 genç ve deneyimsiz oyuncumuz var. 6-7 oyuncumuz Dünya Kupası'na ilk kez geliyor. ABD maçında oynamak kolay değil. Deneyime çok ihtiyacımız var."

- FIBA'ya eleştiri

Sarıca, 2019 FIBA Dünya Kupası'nın formatından dolayı Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliğini (FIBA) eleştirdi.

Çin'de gerçekleştirilen turnuvaya insanların çok ilgi gösterdiğini anlatan Sarıca, şunları söyledi:

"Bu Çin'in başarısı. Organizasyon olarak bizler, oyuncular, medya mensupları; hepimiz acılar çekiyoruz. Üç saat uçak yolculuğundan sonra iki saat otobüs yolculuğu yapıyoruz. Çin küçük bir ülke değil. İki saat yol gidip saçma sapan antrenman saatlerinde çalışıyoruz. Takımımız deneyimsiz ama FIBA tecrübesiz değil. Bunları düzenlemesi gerekiyor. Her gün antrenman ve maç için otelden çıkarken aranıyoruz. Zor bir turnuva oynuyoruz. İnsanların kendilerini rahat hissetmesi lazım. Diğer ülkeler de böyle düşünüyordur. Sıkıntılıyız. ABD maçından sonra otele gece birde gittik. Ertesi gün bizim antrenman erken saatte, erken maçını oynayan Çekya'nın idmanı geç saatte oldu."

Turnuva sisteminin de güzel olmadığı belirten Sarıca, "Üç galibiyet alan Brezilya belki bir yenilgiyle elendi, çıkamıyor. En azından tekrar çapraz eleme oynamak lazım. Bir maçlık şansı kaçırmamanız lazım. ABD grupta hep birinci sırayı işgal ediyor. Formatı da çok beğenmedim. 24 takımlı eski sistemin daha iyi olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

- Metecan: "Çok iyi bir ikinci yarı oynadık"

Milli basketbolcu Metecan Birsen ise kazandıkları için mutlu olduğunu vurgulayarak, "Çok iyi bir ikinci yarı oynadık. Mücadeleyi sonuna kadar bırakmadık ve geri döndük. 2. tura kalamamıştık. Olimpiyat elemelerine gitmek istiyoruz, şimdi mutluyuz. Bu takımın parçası olmanın gururunu yaşıyorum. Benim için büyük bir deneyim. Umarım daha çok organizasyon görürüm." şeklinde konuştu.

Karadağ Başantrenörü Zvezdan Mitrovic de Türkiye'nin iyi oynadığını ve kendileri için tek olumlu tarafın Çin'de mücadele edebilmeleri olduğunu dile getirdi.

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

Ufuk Sarıca: Maçın son beş dakikası çılgıncaydı
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Ufuk Sarıca: "Maçın son beş dakikası çılgıncaydı"
Olimpiyat elemelerine katılma iddiamız sürüyor! Enerjisi güzel takım...
Fransa'dan Litvanya'ya geçit yok! De Colo'dan 21 sayı...
Bursaspor'a 4 kaleciden 27.5 milyon TL gelir!