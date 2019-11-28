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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
AA
28.11.2019 - 10:12, Son Güncelleme:

Ufuk Sarıca: "Hedefimiz çeyrek final..."

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Ufuk Sarıca: "Hedefimiz çeyrek final..."

FIBA Erkekler Avrupa Kupası E Grubu son maçında konuk ettiği Phoneix Brüksel'i 93-90 mağlup eden Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Ufuk Sarıca, gazetecilere yaptığı açıklamada, ikinci turda ilk 2'de yer alıp, çeyrek finale çıkma hedefiyle mücadele edeceklerini belirtti.

Phoneix Brüksel karşısında başta çok akıcı ve zevkli bir basketbol oynadıklarını ancak özellikle son bölümde yaptıkları hataların kendilerini maçı kaybetmeleri noktasına getirdiğini ifade eden Sarıca, "Bu hatalar üzerine özellikle de genç oyuncularımızla konuşmamız gerek. Maç ne durumda olursa olsun, ne şekilde giderse gitsin, bu hataları yapmamamız lazım. Sonuçta uzun bir maraton ve bu bizim için yalnızca prestij maçıydı. Grubu lider tamamladığımız için tüm takımı kutluyorum." diye konuştu.

- L Grubu'ndaki maç programı

Bahçeşehir Koleji'nin yanı sıra Hollanda'dan ZZ Leiden ve Rusya'dan Enisey'le L Grubu'nda yoluna devam edecek yeşil-kırmızılı ekibin maç programı şöyle:

11 Aralık 2019: ZZ Leiden-Pınar Karşıyaka
18 Aralık 2019: Pınar Karşıyaka-Enisey
8 Ocak 2020: Bahçeşehir Koleji-Pınar Karşıyaka
22 Ocak 2020: Pınar Karşıyaka-ZZ Leiden
29 Ocak 2020: Enisey-Pınar Karşıyaka
5 Şubat 2020: Pınar Karşıyaka-Bahçeşehir Koleji 

Ufuk Sarıca: Hedefimiz çeyrek final...

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