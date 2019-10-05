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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
05.10.2019 - 10:38, Son Güncelleme:

Ufuk Akyol: "Tabii ki milli takım hedefim var..."

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Ufuk Akyol: "Tabii ki milli takım hedefim var..."

Süper Lig’in 7’nci haftasında Fenerbahçe’yi deplasmanda 1-0 mağlup eden Antalyaspor’da galibiyet golünü kaydeden Ufuk Akyol, karşılaşma sonrası Demirören Haber Ajansı’na (DHA) açıklamalarda bulundu.

"İKİ HAFTADIR GİRDİĞİMİZ POZİSYONLARI DEĞERLENDİRİYORUZ"

İki haftadır buldukları pozisyonları değerlendirdiklerini söyleyen 22 yaşındaki oyuncu, "Kasımpaşa maçı hariç önceki maçları da iyi oynadığımızı düşünüyorum. Bulduğumuz pozisyonları değerlendiremiyorduk. Bunu iki haftadır iyi yapıyoruz, gerçekten mutluyuz" diye konuştu.

"MİLLİ TAKIM HER OYUNCUNUN HEDEFİDİR"

Her oyuncu gibi milli takım hedefi olduğunu da vurgulayan Ufuk Akyol, "Tabii ki milli takım hedefim var, her oyuncu için bu hedef vardır ama daha zamanım var" dedi.

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli’nin geçtiğimiz sezon Karagümrük-Şanlıurfaspor maçında kendisini izlediği Ufuk Akyol, ’Fenerbahçe’den transfer teklif geldi mi?’ şeklindeki soruyu ise cevapsız bıraktı.

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Ufuk Akyol: Tabii ki milli takım hedefim var...

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