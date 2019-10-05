Ufuk Akyol golü Isaac Promise adadı
Antalyasporlu Ufuk Akyol, 6. dakikada attığı golü 31 yaşında kalp krizi sonucu ölen eski oyuncuları Isaac Promise’ye adadı.
Ufuk, gol sevincinde üzerine Isaac’ın adı yazılı olan formayı açtı.
Antalya da ısınmaya çıkarken ‘Rest in peace Isaac’ (Huzur içinde uyu Isaac) yazılı pankartla çıktı.
Nijeryalı, 2012-13 ve 2013-14 sezonlarında Antalyaspor formasını giymişti.
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