Ufak Tefek Cinayetler yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Romantik traş

Ufak Tefek Cinayetler 12. son bölüm ile dikkatleri üzerine çekti. Oya'nın büyük bir hevesle karşılamaya gittiği Serhan, kızı ve Merve ile karşılaşmasının ardından kendisini affettirmek için sevdiği kadının kapısına kadar gitmiştir. Peki, son bölümün ardından merakla araştırılan Ufak Tefek Cinayetler 13. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, son bölüm ve detaylı bilgiler

Ufak Tefek Cinayetler oldukça duygusal geçen bir bölümün ardından yeni bölüm fragmanı ile araştırılmaya başlandı. Yayıncı kuruluş Ufak Tefek Cinayetler yeni bölüm fragmanını henüz yayınlamadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz bu sayfadan izleyebilirsiniz.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Dört kadın, dört tarafa savruluyor. Pelin, esip gürlemeye başladı. Büyük organizasyonlarla varlığını kanıtlamaya çalışırken, başı beklenmedik bir belaya giriyor.



Arzu'yla Mehmet, kızlarının oyununa geliyorlar. Arzu kıymete bindi, Mehmet peşinde... Bir an olsun ayrılmak istemiyor. Merve filikaya atlayıp gemiyi terk ediyor. Oya ve Serhan arasında ilk kez bir engel yok bu defa. Oya, Serhan'ın aklanması için büyük bir oyun oynuyor. Bu işi doktor Oya Toksöz olarak çözebilecek mi?

ROMANTİK TRAŞ

“Ufak tefek Cinayetler” in ekrana gelen son bölümünde Oya(Gökçe Bahadır) ile Serhan’ın(Mert Fırat) romantik anları çok konuşulacak. Senaryo gereği ilk kez eline ustura alan güzel oyuncu Bahadır, rol arkadaşı Mert Fırat’ı traş etti.

Mahkemeye kadar ayağında takip cihazı ile eve çıkartılan Serhan, bir darbede Merve’den yer. Genç adama en büyük destek yine Oya’dan gelir. Serhan’a kendini toparlaması için yardım eden Oya, hapishanede uzayan sakallarını kendi eli ile traş eder. İkilinin bu romantik anları bölümde öne çıkarken ilk kez eline ustura alan güzel oyuncu Gökçe Bahadır; zorlandığı şu sözlerle ifade etti:

“Daha önce hiç böyle bir şey yapmamıştım. O nedenle usturayı elime alınca açıkçası biraz tedirgin oldum. Sahneye başlarken gergindim. Ancak Mert çok rahattı. Onun rahatlığı bana da iyi geldi ve kazasız belasız atlattık çekimi.”