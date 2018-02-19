UEFA'ya konuştu! 'Bayern Münih'i eleyebiliriz, ama...'
Şampiyonlar Ligi son 16 turunda yarın Bayern Münih ile zorlu bir mücadeleye çıkacak olan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş UEFA'nın sorularını yanıtladı.
Şampiyonlar Ligi ikinci turunda yarın deplasmanda Bayern Münih ile kozlarını paylaşacak olan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, maç öncesinde UEFA'nın resmi sitesine bir röportaj verdi.
"Bayern'in turun favorisi olduğunun farkındayız." diyen tecrübeli teknik adam, "Bu, bizim için zorlu bir test olacak ancak onları mümkün olabildiğince zorlamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Beşiktaş'ın Bavyera devini eleyebileceğini de söyleyen Güneş, "Ancak bu, onlardan daha iyi bir takım olduğumuzu göstermez. Bunun için iyi çalışmak zorundayız." şeklinde konuştu.
HEPSİ DÜNYA YILDIZI
Güneş, Alman ekibinin kadrosundaki bütün oyuncuların dünya yıldızı olduğunu belirtirken "Fakat biz de çok iyi oyunculara sahibiz. Oyuncularımdan yalnızca neler yapabildiklerini, becerilerini ve karakterlerini göstermelerini istiyorum." dedi.
Başarılı teknik adam, elenmeleri hâlinde ne olacağına yönelik soruyaysa "Turu geçersek bu, elbette fantastik olur. Ancak elenirsek de dünyanın soru değil." yanıtını verdi. (Fanatik)
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