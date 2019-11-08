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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
08.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

UEFA’nın siyasi tavrını reddediyoruz

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UEFA’nın siyasi tavrını reddediyoruz

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, asker selamı nedeniyle A Milli Takım’a ve Başakşehir’e soruşturma başlatan UEFA’ya sert tepki gösterdi, “Sporcular, Barış Pınarı Harekatı’ndan beri sistematik bir linç kampanyasıyla karşı karşıyadır. UEFA’nın ayrımcı, haksız ve siyasi tavrını reddediyoruz” diye konuştu.

Erdoğan, Macaristan’a hareketinden önce Esenboğa Havalimanı’nda düzenlediği basın toplantısında özetle şunları söyledi: “Gol attıktan veya maç kazandıktan sonra mutluluklarını göstermek için asker selamı veren sporcularımızla ilgili akla hayale gelmedik eleştiriler, hatta disiplin kovuşturmaları yapılıyor. Türk sporcuların Mehmetçik’le dayanışma sergilemesini provokatif politik davranış olarak nitelemek, çifte standarttan öte aleni bir hukuksuzluktur. UEFA provokatif politik davranış görmek istiyorsa önce sporcularımıza yönelik aldığı kararlara bakmalıdır. Türkiye olarak, UEFA’nın Milli Takımımıza ve kulüplerimize yönelik ayrımcı, haksız ve siyasi tavrını reddediyoruz.”

‘SiSTEMATiK LiNÇ KAMPANYASI’
“HAREKATLA ilgili siyasetin, siyasetçilerin ve siyasi kurumların çoğu haksız ve hukuksuz da olsa eleştirilerini bir nebzeye kadar alıyoruz. Ancak görevi sporu ve sporcuyu desteklemek, spor müsabakaları düzenlemek olan uluslararası kurumların bu sürece aynı hoyratlıkla dahil olmasının hiçbir makul sebebi yoktur. Ülkemizi yurt dışında temsil eden sporcular, Barış Pınarı Harekatı’ndan beri sistematik bir linç kampanyasıyla karşı karşıyadır.”

‘NE ZAMAN DÜRÜST TAVIR TAKINDINIZ?’
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, UEFA’ya tepki göstererek, “Biz, sizleri zaten tanıyoruz. Sizler, bugüne kadar ne zaman Türkiye’ye karşı dürüst tavır takındınız? Uluslararası bütün müsabakalarla alakalı bu ülkelerin altyapıları Türkiye kadar güçlü olmamasına rağmen onlara verdiniz ama Türkiye’ye bunu vermediniz. Vakti saati geldiğinde biz bunları da açıklamaya başlarız. Siyaset ile sporu iç içe getirdiğinizin takdirde bunun affedilir yanı olamaz” dedi.

‘TÜRKiYE OLUNCA HAVA DEĞiŞiYOR’
“BİZİM sporcularımızın, kalkıp da Mehmetçiğe selam durması belli bir başarıdan sonra onun en doğal hakkıdır. Bunu Macron’un bir sporcusu Macron’un karşısında yaptığı zaman herhangi bir müeyyide işletmiyorsunuz, aynı şekilde dünyanın değişik yerlerinde bu şekilde selam duranlarla alakalı herhangi bir şu ana kadar devreye soktuğunuz bir işlem yoktur. Ama olay Türkiye olunca, Türkiye’nin sporcuları olunca hava değişiyor.”

UEFA’nın siyasi tavrını reddediyoruz

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