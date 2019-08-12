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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
12.08.2019 - 16:13, Son Güncelleme:

UEFA'nın kritik kararı! Okan Buruk...

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UEFA'nın kritik kararı! Okan Buruk...

Medipol Başakşehir, Olympiakos ile İstanbul'da oynanan mücadelenin ardından soyunma odası koridorlarında İsrailli hakem Orel Grinfeld tarafından kırmızı kart gösterilen teknik direktör Okan Buruk ve Kamerunlu savunma oyuncusu Aurelien Chedjou için UEFA'ya yaptığı itirazın sonucunu bekliyor.

Medipol Başakşehir Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Yunan ekibi Olympiakos ile deplasmanda oynayacağı rövanş maçı için Yunanistan'a geldi.

Özel uçakla İstanbul'dan Atina Elefterios Venizelos Havalimanı'na gelen turuncu-lacivertli ekip, buradan otobüsle konaklayacağı otele hareket etti.
Kafilede, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ ve kulübün üst yöneticisi (CEO) Mustafa Eröğüt de yer aldı.

Medipol Başakşehir, maçın oynanacağı Karaiskakis Stadı'nda bu akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak. Antrenmandan önce statta, teknik direktör Okan Buruk ve bir futbolcunun katılımıyla basın toplantısı düzenlenecek.
Olympiakos ile Medipol Başakşehir arasında yarın oynanacak mücadele 21.30'da başlayacak. İki takım arasında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Yunan ekibi 1-0 kazanmıştı.

Okan Buruk ve Chedjou için UEFA'dan yanıt bekleniyor

Medipol Başakşehir, Olympiakos ile İstanbul'da oynanan mücadelenin ardından soyunma odası koridorlarında İsrailli hakem Orel Grinfeld tarafından kırmızı kart gösterilen teknik direktör Okan Buruk ve Kamerunlu savunma oyuncusu Aurelien Chedjou için UEFA'ya yaptığı itirazın sonucunu bekliyor.

Turuncu-lacivertli kulüp, bu mücadele sonrasında Buruk ve Chedjou'nun gördüğü kırmızı kartların haksız olduğu gerekçesiyle UEFA'ya itirazda bulunmuştu. UEFA'dan gelecek yanıta göre Okan Buruk'un ve Chedjou'nun durumu netlik kazanacak.

Edin Visca'nın bilinmeyenleri



Eksikler

İstanbul ekibinde, ilk maçta kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen İrfan Can Kahveci ile sakatlığı nedeniyle Atina'ya getirilmeyen kaptan Mahmut Tekdemir yarınki mücadelede forma giyemeyecek.
Turuncu-lacivertli takımda orta sahada görev yapan Gökhan İnler de sakatlığı nedeniyle maç kafilesinde yer almadı.

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