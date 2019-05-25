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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
25.05.2019 - 11:19, Son Güncelleme:

Son Dakika | UEFA'nın kararı sonrası Fenerbahçe'den açıklama! Men edilecek mi?

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Son Dakika | UEFA'nın kararı sonrası Fenerbahçe'den açıklama! Men edilecek mi?

Fenerbahçe Kulübü, UEFA'nın kararı sonrası bir açıklama yaptı.

Fenerbahçe Kulübü, UEFA'nın sevk kararı sonrası resmi siteden bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "Gelirlerinden kesilmek üzere 2,5 m € para cezası, daha önceki yıllardaki gibi önümüzdeki 2 sezon boyunca UEFA müsabakalarında yer alacak oyuncular için transfer ve kadro sayısındaki kısıtlamalara devam edilerek (Avrupa'dan) men edilmemesi tavsiye edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Yapılan açıklama şöyle;

"Kulübümüz, 2016 Mayıs ayında UEFA CFCB-IC (Kulüp Finansal Kontrol Kurulu - İnceleme Dairesi) ile yapmış olduğu uzlaşma anlaşmasındaki 2017/18 sezonu denk hesap açığı taahhüdüne uyamadığı gerekçesi ile CFCB-AC (Kulüp Finansal Kontrol Kurulu – Yargı Dairesi)’ ne sevk edilmiştir.

2016 Mayıs ayında yapılan anlaşmaya göre; 2017/18 sezonu finansal sonuçlarında denk hesap açığı taahhüdümüz € 10 milyon olarak belirlenmişti. Aynı sezon için denk hesap açığımızın € 20 milyon’u aşması durumunda ise Yargı Dairesi’ne sevk edilmemiz üzerine mutabakat sağlanmıştı.

Anlaşma içerisindeki bu koşullara rağmen, söz konusu 2017/18 sezonu için, tarafından € 57,5 milyon denk hesap açığı gerçekleşmiş ve Kulübümüz bu sebeple Yargı Dairesi’ne sevk edilmiştir.

CFCB İnceleme Dairesi, yeni yönetim kurulumuz tarafından 2018/19 sezonunda alınan aksiyonlarla birlikte

• Bilet ve forma satış gelirlerindeki artış
• Yeni sponsorluk anlaşmaları
• € 60 milyon tutarındaki sermaye artışı
• Bağış kampanyası
• Kulübümüzün TFF ve Bankalar Birliği ile borç yapılandırma ve yeni finansal kontrol talimatı üzerindeki çalışmaları
• Beklenmedik kur ve faiz artışlarını

dikkate alarak verdiğini belirttiği kararda; Kulübümüz Yargı Dairesi’ne sevk edilirken olası UEFA gelirlerinden kesilmek üzere € 2,5 milyon para cezası, daha önceki yıllarda olduğu gibi önümüzdeki iki sezon boyunca UEFA müsabakalarında yer alacak oyuncular için transfer ve kadro sayısındaki kısıtlamalara devam edilerek UEFA müsabakalarından men edilmemesi tavsiye edilmiştir.

Aşağıdaki koşulların yerine getirilmesi durumunda ise UEFA gelirlerinden kesilecek € 2,5 milyon para cezasının daha da düşürülebileceği tavsiye edilmiştir:

• Bankalar Birliği ile yapılacak olan borç yapılandırma sürecinin Haziran 2019 sonuna kadar tamamlanması,
• Türkiye Futbol Federasyonu nezdinde geliştirilen yeni finansal kontrol mekanizmasının Haziran 2019 sonuna kadar tamamlanması

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

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