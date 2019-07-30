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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
30.07.2019 - 16:32, Son Güncelleme:

UEFA’nın gelecek vadeden yıldızlar listesinde 3 Türk! Ozan, Yunus, Güven...

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UEFA’nın gelecek vadeden yıldızlar listesinde 3 Türk! Ozan, Yunus, Güven...

UEFA, gelecek sezon çıkış yapması beklenen 50 futbolcuyu açıkladı. UEFA editörleri tarafından hazırlanan listede Ozan Kabak, Yunus Akgün ve Güven Yalçın da yer aldı.

UEFA, resmi sitesinden yaptığı açıklamada listeye giren üç Türk oyuncudan da övgü dolu sözlerle bahsetti.

Galatasaray’ın 19 yaşındaki oyuncusu Yunus Akgün için, "İki ayağını da kullanabilen kanat oyuncusu, iyi bir ilk dokunuşa ve oyun görüşüne sahip. Ara transfer döneminde Anderlecht’e transferi söz konusuydu ayrıca Lazio ile de adı anılmıştı" ifadeleri kullanıldı.

Geçen yıl ara transfer döneminde Galatasaray’dan Alman ekibi Stuttgart’a transfer olan 19 yaşındaki Ozan Kabak için ise, "Sağ ayaklı savunma oyuncusu, Galatasaray ile 2018-2019 sezonuna en iyi başlayan oyunculardan biriydi. 12 milyon Euro’ya Stuttgart’a transfer olduktan sonra da yaz transfer döneminde Schalke 04’e katıldı" denildi.

UEFA, Beşiktaş ile geçen sezon iyi bir çıkış yakalayan 20 yaşındaki Güven Yalçın hakkında da, "Güçlü fiziği ve golü kovalayan yapısı ile genç forvet, Beşiktaş forması ile iki kez hat-trick yapma başarısı gösterdi" değerlendirmesinde bulundu.

UEFA’nın gelecek vadeden yıldızlar listesinde 3 Türk Ozan, Yunus, Güven...

Listede ayrıca, geçen hafta Fenerbahçe’den İtalya Serie A takımı Napoli’ye transfer olan 19 yaşındaki Eljif Elmas da yer aldı.

Genç futbolcu için, "Kuzey Makedonyalı oyuncu Fenerbahçe’ye iyi bir şekilde hizmet ettikten sonra etkileyici bir performans göstererek Haziran ayında Napoli’ye transfer oldu" yorumu yapıldı.

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