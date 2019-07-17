UEFA’dan Ümit Öztürk’e görev! Avrupa Ligi'nde....
FIFA kokartlı hakemimiz Ümit Öztürk, Finlandiya’nın RoPS ile İskoçya’nın Aberdeen takımları arasında yarın oynanacak UEFA Avrupa Ligi 1. eleme turu rövanş müsabakasını yönetecek.
Finlandiya’nın Rovaniemi şehrindeki Rovaniemen Keskuskentta Stadyumu’nda TSİ 19.00’da başlayacak müsabakada, Ümit Öztürk’ün yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Osman Gökhan Bilir yapacak.
Müsabakanın dördüncü hakemi ise Koray Gençerler olacak.
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